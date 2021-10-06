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Тайвань Китай будет готов к полномасштабному вторжению до 2025 года

Посилилася напруженість у відносинах між Тайбеем і Пекіном, який вважає острів своєю територією

Глеб Парфененко
Тайвань Китай будет готов к полномасштабному вторжению до 2025 года

Военная напряженность в отношениях с Китаем находится на серьезной отметке за более чем 40 лет, заявил министр обороны Тайваня после того, как в последние дни рекордное количество китайских военных самолетов пролетело через зону противовоздушной обороны острова, сообщает Reuters.

Между Тайбэем и Пекином, который считает остров своей территорией, обострилась напряженность.

За четыре дня, прошедшие с прошлой пятницы, Тайвань сообщил о пролете почти 150 китайских самолетов.

Выступая перед законодателями, министр обороны Тайваня Чиу Куо Чен сказал, что ситуация «серьезной» за более чем 40 лет его службы в армии.

Он выступал перед парламентским комитетом, обсуждая специальные военные расходы в размере 8600000000. Долларов на оружие отечественного производства, включая ракеты и военные корабли.

Китай заявил, что Тайвань может быть взят силой в случае необходимости, а Тайбэй заявил, что будет защищать свою свободу и демократию.

По словам Чиу, Китай уже имеет потенциал для вторжения на Тайвань и будет готов к полномасштабному вторжению до 2025 года, сообщает BNR.

Президент США Джо Байден, между тем, заявил, что он говорил со своим китайским коллегой Си Цзиньпином о Тайвань, и они договорились соблюдать «Тайваньского соглашение».

Байден, очевидно, имел в виду давнюю политику Вашингтона, официально признает Пекин, а не Тайбэй, и Закон об отношениях с Тайванем, в котором четко сказано, что решение США иметь дипломатические отношения с Пекином, а не с Тайванем, было принято из- ожиданий, что будущее острова будет решен мирным путем.

После комментариев Байдена Тайвань был проинформирован о том, что политика США в отношении него не изменилась.

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