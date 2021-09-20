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ООН закликала США і Китай відмовитися від нової холодної війни

Гліб Парфененко
ООН закликала США і Китай відмовитися від нової холодної війни

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що наростаючі суперечності між США і Китаєм загрожують світу. CNN повідомляє, що він закликав держави відмовитися від нової холодної війни, яка стане більш серйозною, ніж попередня.

За словами Гутерріша, в світі склалася ситуація, при якій дві країни стають «повністю конфронтаційними». Він підкреслив, що це небезпечно для світу.

Ескалація відносин між США і Китаєм може призвести до «роздвоєння» світової економіки, появи «конфліктуючих військових доктрин» і створення стратегій розвитку штучного інтелекту, яких слід уникати.

«Я вважаю, що нам потрібно уникати нової холодної війни, тому що старої холодною війною було легше управляти. Зараз все стало складніше», – уклав Гутерріш.

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