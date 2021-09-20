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ООН призвала США и Китай отказаться от новой холодной войны

Глеб Парфененко
ООН призвала США и Китай отказаться от новой холодной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нарастающие противоречия между США и Китаем угрожают миру. CNN сообщает, что он призвал государства отказаться от новой холодной войны, которая станет более серьезной, чем предыдущая.

По словам Гутерриша, в мире сложилась ситуация, при которой две страны становятся «полностью конфронтационными». Он подчеркнул, что это опасно для мира.

Эскалация отношений между США и Китаем может привести к «раздвоении» мировой экономики, появления «конфликтующих военных доктрин» и создание стратегий развития искусственного интеллекта, которых следует избегать.

«Я считаю, что нам нужно избегать новой холодной войны, потому что старой холодной войной было легче управлять. Сейчас все стало сложнее», — заключил Гутерриш.

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