Один з найбільш завантажених портів в світі знову відкрився

Один з найжвавіших портів Китаю, Хінбо Чжецзян, знову відкривається після двотижневої перерви. Термінал Мейшань у китайському порту вже відкритий, повідомляє Bloomberg.

Робота терміналу відновлюється в середу, за інформацією співробітника, оголошеною під час конференції. Термінал майже на чверть пропускної здатності гавані Хінбо Чжецзян , закритий з 11 серпня.Причиною став інфікований працівник Covid-19.

Це друга блокада порту в Китаї в цьому році після пандемії.

Хоча термінал в Мейшане був закритий всього на кілька тижнів, ймовірно, буде потрібнен якийсь час, щоб відновити нормальний темп роботи.

Глобальні ланцюжки поставок були викликані пандемією. Контейнерні перевезення з Шанхая в Лос Анджелес вже коштують 11 000 доларів, що становить близько 220% на рік. Крім того, потужність з переробки товарів знижується приблизно на 80-90%.