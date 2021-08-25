ГоловнаЕкономікаОдин з найбільш завантажених портів в світі знову відкрився
ЕкономікаКИТАЙ

Один з найбільш завантажених портів в світі знову відкрився

Гліб Парфененко
Один з найбільш завантажених портів в світі знову відкрився
iStock

Один з найжвавіших портів Китаю, Хінбо Чжецзян, знову відкривається після двотижневої перерви. Термінал Мейшань у китайському порту вже відкритий, повідомляє Bloomberg.

Робота терміналу відновлюється в середу, за інформацією співробітника, оголошеною під час конференції. Термінал майже на чверть пропускної здатності гавані Хінбо Чжецзян , закритий з 11 серпня.Причиною став інфікований працівник Covid-19.

Це друга блокада порту в Китаї в цьому році після пандемії.

Хоча термінал в Мейшане був закритий всього на кілька тижнів, ймовірно, буде потрібнен якийсь час, щоб відновити нормальний темп роботи.

Глобальні ланцюжки поставок були викликані пандемією. Контейнерні перевезення з Шанхая в Лос Анджелес вже коштують 11 000 доларів, що становить близько 220% на рік. Крім того, потужність з переробки товарів знижується приблизно на 80-90%.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодавакцинаПравила в'їздупожежаТалібанземлетрус

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International