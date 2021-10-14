Найбільший вантажний порт Великобританії заблокований через відсутність водіїв

Відсутність водіїв вантажівок в поєднанні зі зростаючим попитом на товари в усьому світі призвело до того, що найбільший вантажний порт Великобританії в Фелікстоу виявився заблокованим.

За даними на 2020 рік, близько третини контейнерів, які ввозяться до Великобританії морем, відправляється в порт Фелікстоу на сході Англії. Згідно з повідомленням портової влади в середу, 50 000 контейнерів очікують збору. «Не порт Фелікстоу блокує ланцюжки поставок, а ланцюжки поставок блокують порт Фелікстоу», – заявила влада, додавши, що ситуація «аналогічна у всіх великих британських портах».

У Фелікстоу середній час між вивантаженням контейнерів з корабля і їх отриманням вантажівками збільшилася до 10 днів, хоча зазвичай 3-5 днів, а великим судам доводиться чекати до семи днів, щоб увійти в порт і вивантажити контейнери.

З цієї причини датська компанія Maersk, найбільший в світі оператор контейнерних перевезень, оголосила, що перенаправляє одне судно вантажопідйомністю 80 000 тон в тиждень з Фелікстоу в інші порти Європи, в основному в Роттердам в Нідерландах, де він розвантажується, а потім більш дрібні судна доставляють контейнери в інші більш дрібні британські порти. Правда, Майєрск вказав, що проблема стосується не тільки Великобританії, але і вказав, що Феліксстоу – один з двох або трьох портів, де вона в даний час є найбільш серйозною. У Великобританії географія – додатковий фактор, який стримує ситуацію, тому що більше 90 відсотків всіх імпортних товарів відправляються туди морем.

Однак перенаправлення судів в інші порти – тимчасове рішення. За оцінками, в Великій Британії не вистачає близько 100 000 робочих місць для далекобійників.

Для цього було кілька причин, в першу чергу пандемія і Брексит. Британський уряд, намагаючись стримати кризу, менше двох тижнів тому оголосив, що буде видавати візи на кілька місяців для 5000 іноземних водіїв вантажівок. Але поки план виходу з кризи не зовсім такий. Голова консервативної партії Олівер Дауд визнав в середу в Sky News, що на даний момент іноземні водії подали 300 заяв на візу, з яких тільки 20 були задоволені, але запевнив, що ситуація в портах поліпшується і британці зможуть купувати Різдвяні подарунки як зазвичай.

Однак представники транспортно-експедиційної галузі радять планувати різдвяні покупки заздалегідь.