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Один из самых загруженных портов в мире вновь открылся

Глеб Парфененко
Один из самых загруженных портов в мире вновь открылся
iStock

Один из самых оживленных портов Китая, Хинбо Чжэцзян, снова открывается после двухнедельного перерыва. Терминал Мэйшань в китайском порту уже открыт, сообщает Bloomberg.

Работа терминала восстанавливается в среду, по информации сотрудника, объявленной во время конференции. Терминал почти на четверть пропускной способности гавани Хинбо Чжэцзян, закрыт с 11 августа. Причиною стал инфицирован работник Covid-19.

Это вторая блокада порта в Китае в этом году после пандемии.

Хотя терминал в Мэйшань был закрыт всего на несколько недель, вероятно, будет Нужен время, чтобы восстановить нормальный темп работы.

Глобальные цепочки поставок были вызваны пандемией. Контейнерные перевозки из Шанхая в Лос-Анджелес уже стоят 11 000 долларов, что составляет около 220% в год. Кроме того, мощность по переработке товаров снижается примерно на 80-90%.

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