Хаос в портах Великобританії: населення панікує, чи всі отримають подарунки на Різдво

Британія заявила в середу, що люди повинні нормально купувати товари до Різдва і що дефіциту подарунків не буде після того, як морські контейнери з іграшками і електротоварами були перенаправлені з найбільшого порту країни, оскільки він був переповнений.

Maersk, найбільша в світі контейнерна судноплавна компанія, відвела кілька суден з порту Фелікстоу на сході Англії, тому що через відсутність водіїв вантажівок в порту ніде штабелювати контейнери.

«Я впевнений, що люди зможуть отримати свої іграшки на Різдво», – сказав Sky співголова Консервативної партії Олівер Дауд. Він сказав, що впевнений, що різдвяні подарунки будуть доставлені в цьому році.

Дауд, який є членом кабінету міністрів без портфеля в кабінеті міністрів, сказав, що проблеми в порту послаблюються, а проблеми з ланцюжком поставок, з якими стикається п’ята за величиною економіка світу, носять глобальний характер, наприклад, нестача далекобійників і перевантаженість портів.

«Ситуація поліпшується», – сказав Дауд, маючи на увазі компанію Felixstowe, яка обробляє 36% контейнерних вантажів країни.

На питання, чи варто людям починати скуповыватись на Різдво вже зараз, він відповів: «Я б сказав, просто купуйте, як зазвичай».

Він сказав, що прем’єр-міністр Борис Джонсон, який перебуває у відпустці за кордоном, дуже зайнятий внутрішніми та міжнародними проблемами. «Він дуже захоплений своєю роботою».

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, в цьому році економіка Великобританії зросте на 6,8%, що є найшвидшим зростанням серед провідних економік G7, хоча порушення ланцюжка поставок і інфляційний тиск стримують світову економіку.