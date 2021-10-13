ГоловнаВЕЛИКА БРИТАНІЯХаос в портах Великобританії: населення панікує, чи всі отримають подарунки на Різдво
Допомога проекту

Хаос в портах Великобританії: населення панікує, чи всі отримають подарунки на Різдво

Хаос в портах Великобританії: населення панікує, чи всі отримають подарунки на Різдво
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
Гліб Парфененко

Британія заявила в середу, що люди повинні нормально купувати товари до Різдва і що дефіциту подарунків не буде після того, як морські контейнери з іграшками і електротоварами були перенаправлені з найбільшого порту країни, оскільки він був переповнений.

Maersk, найбільша в світі контейнерна судноплавна компанія, відвела кілька суден з порту Фелікстоу на сході Англії, тому що через відсутність водіїв вантажівок в порту ніде штабелювати контейнери.

«Я впевнений, що люди зможуть отримати свої іграшки на Різдво», – сказав Sky співголова Консервативної партії Олівер Дауд. Він сказав, що впевнений, що різдвяні подарунки будуть доставлені в цьому році.

Дауд, який є членом кабінету міністрів без портфеля в кабінеті міністрів, сказав, що проблеми в порту послаблюються, а проблеми з ланцюжком поставок, з якими стикається п’ята за величиною економіка світу, носять глобальний характер, наприклад, нестача далекобійників і перевантаженість портів.

«Ситуація поліпшується», – сказав Дауд, маючи на увазі компанію Felixstowe, яка обробляє 36% контейнерних вантажів країни.

На питання, чи варто людям починати скуповыватись на Різдво вже зараз, він відповів: «Я б сказав, просто купуйте, як зазвичай».

Він сказав, що прем’єр-міністр Борис Джонсон, який перебуває у відпустці за кордоном, дуже зайнятий внутрішніми та міжнародними проблемами. «Він дуже захоплений своєю роботою».

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, в цьому році економіка Великобританії зросте на 6,8%, що є найшвидшим зростанням серед провідних економік G7, хоча порушення ланцюжка поставок і інфляційний тиск стримують світову економіку.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -

Матеріали за темою

Популярні новини

Свіжі новини

Dip.org.ua – це не просто туристичний портал України – це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичних місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам’ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт про туризм допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо найцікавіші музеї світу, публікуємо огляди країн, міст, пам’яток і курортів.

Простий і зручний майданчик де зібрана інформація про подорожі, нерухомості і навчанні за кордоном. Публікуємо актуальну інформацію візах, медичний туризм, гарячих турах, а також кращі пропозиції авіакомпаній і готелів.

Свіжа інформація про оголошення і контакти міжнародних організацій, посольств і консульств. Висвітлюємо політичні новини в Україні та світі.

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International