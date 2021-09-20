Хаос в портах світу. Але судноплавні компанії готуються до небувалого прибутку

Ситуація в найбільших портах світу продовжує перебувати в xaocі. Рекордна кількість суден очікує розвантаження, контейнерів не вистачає, і капітани змушені вибирати альтернативні маршрути, щоб уникнути перевантажених портів.

Незважаючи на зростаючі проблеми, великі судноплавні компанії ніколи не отримували такого великого прибутку.

Фактично, пандемія – це двостороння монета для галузі. З одного боку, складна логістика збільшила вартість перевезень.

У той же час попит на товари рекордно високий, і у трейдерів закінчуються запаси. Однак компанії, відчайдушно бажають продати свою продукцію, вони готові платити набагато вищі ціни, щоб мати можливість її транспортувати, пише сайт Quаrtz.

Maersk, найбільша судноплавна компанія, очікує, що в цьому році її прибуток виросте на 215-240% в порівнянні з докризовим рівнем.

Інший лідер ринку, компанія Hapag-Lloyd, прогнозує ще більш значне зростання прибутку до вирахування податків і амортизації. Компанія очікує рекордного зростання від 815 до 1025% в 2021 році в порівнянні з 2019 роком.

В результаті аналітики очікують, що це призведе до двох речей – значного підвищення дивідендів для акціонерів цих компаній і консолідації ринку.

Друга за величиною компанія на ринку, NYK lіnе, вже оголосила про плани по збільшенню дивідендів на акцію на 1650% в порівнянні з 2019 роком.

Що стосується очікуваних угод, то масштабних поки немає. Причина є в тому, що ринок також консолідований – до 2019 року 10 найбільших судноплавних компаній конролировали 82% ринку.