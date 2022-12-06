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Названо термін, коли Китай відкриється для туризму

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названий термін, коли Китай відкриється для туризму

«Китайський фактор», здатний змінити справи у світовому туризмі, може повернутися вже до літнього сезону 2023. Принаймні, як повідомляє Reuters, Китай має намір оголосити про нові заходи щодо подальшого пом’якшення деяких заходів по боротьбі з COVID-19. в середу, 7 грудня, а до кінця зимового сезону, до завершення сезонного грипу, може і відкритися для повноцінного міжнародного туризму як з в’їздом, так і з виїздом.

У грудні при цьому радикальних змін не чекають — відповіддю навіть на акції протесту стало лише мінімальне пом’якшення правил карантину. Яке переважно виявляється у тому, що «закривають» не цілі квартали міст, а окремі будинки та житлові комплекси. Слід зазначити, що це стосується таких великих міст, як Гуанчжоу і навіть Пекін.

Однак «суспільна втома від відсутності пом’якшення COVID-19 зростає», запевняє агентство, а економіка серйозно страждає від обмежень. Також серед заходів названо розширення вакцинації та ревакцинації.

“Багато людей, особливо у великих містах, розчаровані незручностями, невизначеністю, економічними втратами та обмеженнями на поїздки, що супроводжують практику нульового COVID, вітали б кінець карантину”, – також запевняє агентство.

Поки що прогноз такий — майбутні послаблення поки що залишаться незначними. Міжнародні рейси залишаться на мінімальному рівні від допандемічного рівня, а тим, хто прибуває, як і раніше, загрожуватиме восьмиденний карантин. Однак є шанс на значні зміни у березні чи квітні, після сезону зимового грипу та щорічної сесії парламенту, яка зазвичай розпочинається 5 березня.

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