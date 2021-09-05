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КИТАЙ

Міноборони Тайваню: 19 літаків КНР порушили розпізнавальну зону ППО

Євгеній Подольський

У неділю 19 військових літаків Китайської Народної Республіки порушили розпізнавальну зону протиповітряної оборони (ППО) Тайваню з південного заходу, повідомило міністерство оборони Тайваню.

Серед машин, які порушили ППО, були 10 винищувачів Shenyang J-16, чотири винищувачі Су-30, чотири бомбардувальники Xian H-6 і один літак Shaanxi Y-8. Як підкреслюється в заяві Міністерства оборони, тайванські системи виявлення загроз реагують в режимі реального часу і забезпечують безпеку країни.

Хоча порушення тайванської зони ППО літаками КНР стали нормою в останні місяці, військово-повітряні сили країни знизили інтенсивність таких дій в останні тижні, відправивши в основному поодинокі машини Shaanxi Y-8 або Shaanxi KJ-500. Останній рекорд порушень зони був встановлений в середині червня, коли в зону увійшло 28 літаків, у тому числі 20 винищувачів. На думку експертів, вторгнення було пов’язано з самітом G7, який вказав на необхідність мирного врегулювання ситуації в Тайванській протоці.

Вже у вересні в зону чотири рази заходили поодинокі літаки ВПС КНР. У суботу два Сіаньскі літака JH-7 і два Шеньсі Y-8 влетіли в зону також з південного заходу. У всі нещодавні інциденти китайські літаки літають в південно-західну частину зони, в безпосередній близькості від архіпелагу Донгша (Пратас), контрольованого Тайванем.

Згідно з доповіддю міністерства оборони Тайваню, представленому парламентаріям у вівторок, Китай може паралізувати оборону країни в разі конфлікту. Народно-визвольна армія Китаю має можливість проводити електронні та кібератаки, які можуть нейтралізувати повітряну і військово-морську оборону Тайваню. Щорічні навчання збройних сил Хань Куана заплановані на середину вересня на Тайвані, які повинні були відбутися раніше, але були перенесені на цю дату через ситуацію з пандемією. Їх мета – перевірити здатність реагувати на потенційну загрозу наступальної операції з боку КНР.

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