Міноборони Тайваню: 19 літаків КНР порушили розпізнавальну зону ППО

У неділю 19 військових літаків Китайської Народної Республіки порушили розпізнавальну зону протиповітряної оборони (ППО) Тайваню з південного заходу, повідомило міністерство оборони Тайваню.

Серед машин, які порушили ППО, були 10 винищувачів Shenyang J-16, чотири винищувачі Су-30, чотири бомбардувальники Xian H-6 і один літак Shaanxi Y-8. Як підкреслюється в заяві Міністерства оборони, тайванські системи виявлення загроз реагують в режимі реального часу і забезпечують безпеку країни.

Хоча порушення тайванської зони ППО літаками КНР стали нормою в останні місяці, військово-повітряні сили країни знизили інтенсивність таких дій в останні тижні, відправивши в основному поодинокі машини Shaanxi Y-8 або Shaanxi KJ-500. Останній рекорд порушень зони був встановлений в середині червня, коли в зону увійшло 28 літаків, у тому числі 20 винищувачів. На думку експертів, вторгнення було пов’язано з самітом G7, який вказав на необхідність мирного врегулювання ситуації в Тайванській протоці.

19 PLA aircraft (Y-8 ASW, H-6*4, J-16*10 and SU-30*4) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on September 5, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/4krSmean3X pic.twitter.com/1sV3OA4ode

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) September 5, 2021