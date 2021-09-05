Минобороны Тайваня: 19 самолетов КНР нарушили различительной зону ПВО

В воскресенье 19 военных самолетов КНР нарушили различительной зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня с юго-запада, сообщило министерство обороны Тайваня.

Среди машин, нарушивших ПВО, были 10 истребителей Shenyang J-16, четыре истребителя Су-30, четыре бомбардировщика Xian H-6 и один самолет Shaanxi Y-8. Как подчеркивается в заявлении Министерства обороны, тайваньские системы обнаружения угроз реагируют в режиме реального времени и обеспечивают безопасность страны.

Хотя нарушения тайваньской зоны ПВО самолетами КНР стали нормой в последние месяцы, военно-воздушные силы страны снизили интенсивность таких действий в последние недели, отправив в основном одиночные машины Shaanxi Y-8 или Shaanxi KJ-500. Последний рекорд нарушений зоны был установлен в середине июня, когда в зону вошло 28 самолетов, в том числе 20 истребителей. По мнению экспертов, вторжение было связано с саммитом G7, который указал на необходимость мирного урегулирования ситуации в Тайваньском проливе.

19 PLA aircraft (Y-8 ASW, H-6*4, J-16*10 and SU-30*4) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on September 5, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/4krSmean3X pic.twitter.com/1sV3OA4ode — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) September 5, 2021

Уже в сентябре в зону четыре раза заходили единичные самолеты ВВС КНР. В субботу два Сианьский самолета JH-7 и два Шэньси Y-8 влетели в зону также с юго-запада. Во все недавние инциденты китайские самолеты летают в юго-западную часть зоны, в непосредственной близости от архипелага Донгша (Пратас), контролируемого Тайванем.

Согласно докладу министерства обороны Тайваня, представленном парламентариям во вторник, Китай может парализовать оборону страны в случае конфликта. Народно-освободительная армия Китая возможность проводить электронные и кибератаки, которые могут нейтрализовать воздушную и военно-морскую оборону Тайваня. Ежегодные учения вооруженных сил Хань Куан запланированы на середину сентября на Тайване, которые должны были состояться раньше, но были перенесены на эту дату из-за ситуации с пандемией. Их цель — проверить способность реагировать на потенциальную угрозу наступательной операции со стороны КНР.