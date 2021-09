Минобороны Тайваня: 19 самолетов КНР нарушили различительной зону ПВО

В воскресенье 19 военных самолетов КНР нарушили различительной зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня с юго-запада, сообщило министерство обороны Тайваня.

Среди машин, нарушивших ПВО, были 10 истребителей Shenyang J-16, четыре истребителя Су-30, четыре бомбардировщика Xian H-6 и один самолет Shaanxi Y-8. Как подчеркивается в заявлении Министерства обороны, тайваньские системы обнаружения угроз реагируют в режиме реального времени и обеспечивают безопасность страны.

Хотя нарушения тайваньской зоны ПВО самолетами КНР стали нормой в последние месяцы, военно-воздушные силы страны снизили интенсивность таких действий в последние недели, отправив в основном одиночные машины Shaanxi Y-8 или Shaanxi KJ-500. Последний рекорд нарушений зоны был установлен в середине июня, когда в зону вошло 28 самолетов, в том числе 20 истребителей. По мнению экспертов, вторжение было связано с саммитом G7, который указал на необходимость мирного урегулирования ситуации в Тайваньском проливе.

