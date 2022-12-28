Китай скасує ПЛР-тестування для туристів

З 8 січня 2023 року Китай спростить карантинні обмеження для тих, хто в’їжджає до країни. Про це у понеділок повідомило Центральне телебачення Китаю з посиланням на місцеву владу, передає ДІП.

При цьому ті, хто прибуває до Китаю, повинні пройти ПЛР-тестування за 48 годин до від’їзду. У разі негативного результату вони можуть в’їхати до КНР без запиту коду здоров’я в посольстві або консульстві під час заповнення митної декларації про стан здоров’я.

Крім того, Китай скасовує необхідність сидіти на карантині після прибуття.

Країна ввела обмеження на в’їзд до країни для осіб, які прибувають з-за кордону в 2020 році, на самому початку пандемії, закривши сухопутні прикордонні пункти та ввівши обов’язковий карантин. Спочатку термін ізоляції становив три тижні, нині становить п’ять днів.