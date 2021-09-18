Китай заборонив всі нові відеоігри

Китайська влада заборонила реєстрацію нових відеоігор. Вони пояснили це боротьбою із залежністю від азартних ігор серед молоді. Скільки триватиме заборона, невідомо.

Китайські регулятори тимчасово призупинили реєстрацію нових онлайн-ігор у країні, повідомляє South China Morning Post. Журналісти відзначають, що влада завдасть удару по китайським виробникам ігор Tencent Holdings та NetEase. Однак уряд пояснив, що ці заходи є примусовими – вони хочуть побороти залежність від азартних ігор серед молоді.

Нові правила для відеоігор були прийняті після нормативної наради, проведеної відділом пропаганди Комуністичної партії Китаю та Національною прес-службою (NPPA). Разом з представниками Tencent та NetEase вони обговорили застосування нових обмежень, особливо для неповнолітніх.

Однак ще до зустрічі процес ліцензування нових ігор сповільнився більш ніж на місяць.

Анонімне джерело, яке знало подробиці зустрічі, заявило, що видача дозволів на нові ігри буде тимчасово призупинена, оскільки пріоритетом є “скорочення кількості нових ігор” та “зменшення залежності від азартних ігор” у країні, що є найбільшою у світі ринку відеоігор.

NPPA, відповідальна за ліцензування відеоігор у країні, не опублікувала список схвалених ігор за серпень, порушуючи процес – зазвичай вони роблять це або в середині, або в кінці місяця з 2019 року. Зазвичай на місяць схвалюється від 80 до 100 ігор. Регулятор ще не відповів на запит South China Morning Post про коментар.

У 2018 році на тлі змін у законодавстві Китаю влада запровадила дев’ятимісячний мораторій на затвердження нових відеоігор, що негативно вплинуло на багатьох дрібних розробників.