Китай запретил все новые видеоигры

Китайские власти запретили регистрацию новых видеоигр. Они объяснили это борьбой с зависимостью от азартных игр среди молодежи. Сколько продлится запрет, неизвестно.

Китайские регуляторы временно приостановили регистрацию новых онлайн-игр в стране, сообщает South China Morning Post. Журналисты отмечают, что власти нанесут удар по китайским производителям игр Tencent Holdings и NetEase. Однако правительство объяснило, что эти мероприятия являются принудительными — они хотят побороть зависимость от азартных игр среди молодежи.

Новые правила для видеоигр были приняты после нормативного совещания, проведенного отделом пропаганды Коммунистической партии Китая и Национальной пресс-службой (NPPA). Вместе с представителями Tencent и NetEase они обсудили применение новых ограничений, особенно для несовершеннолетних.

Однако еще до встречи процесс лицензирования новых игр замедлился более чем на месяц.

Анонимный источник, знающий подробности встречи, заявил, что выдача разрешений на новые игры будет временно приостановлена, поскольку приоритетом является «сокращение количества новых игр» и «уменьшение зависимости от азартных игр» в стране, являющейся крупнейшей в мире рынка видеоигр.

NPPA, ответственная за лицензирование видеоигр в стране, опубликовала список одобренных игр за август, нарушая процесс — обычно они делают это либо в середине, либо в конце месяца с 2019 года. Обычно в месяц одобряется от 80 до 100 игр. Регулятор еще не ответил на запрос South China Morning Post о комментарии.

В 2018 году на фоне изменений в законодательстве Китая власти ввели девятимесячный мораторий на утверждение новых видеоигр, что негативно повлияло на многих мелких разработчиков.