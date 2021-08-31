Китай обмежує кількість онлайн-відеоігор для молоді до трьох годин в тиждень

У Китаї діє нове правило для сотень мільйонів молодих геймерів країни: забороняти онлайн-відеоігри протягом шкільного тижня і одну годину на день по п’ятницях, вихідні та святкові дні.

У понеділок Китай прийняв нові суворі заходи, спрямовані на приборкання того, що влада називає молодіжною залежністю від відеоігор, яку вони звинувачують у безлічі соціальних проблем, включаючи відволікання молодих людей від школи і сімейних обов’язків.

За повідомленнями державних ЗМІ, гравцям молодше 18 років буде дозволено грати онлайн тільки з 20:00 до 21:00 в п’ятницю, суботу та неділю ввечері. Це максимум одну годину на добу протягом трьох ночей.

«В інших випадках забороняється надавати неповнолітнім послуги онлайн-ігор в будь-якій формі», – йдеться в заяві влади.

Китайські офіційні особи заявляють, що прийняли це рішення на тлі зростаючої заклопотаності з приводу залежності підлітків від відеоігор, яку президент Сі Цзіньпін назвав на початку цього року «соціальною проблемою».

Оголошення фактично посилює існуючу комендантську годину для ігор для неповнолітніх, що дозволило дітям грати 90 хвилин на день або три години у святкові дні.

Батьки та діти не будуть тими, кому загрожує покарання за порушення правил. Натомість Китай вимагатиме від усіх компаній, що працюють у сфері відеоігор, що працюють у країні, встановити перевірку справжніх імен для гравців, щоб діти не могли порушувати правила, використовуючи підроблені акаунти.

Китай каже, що ця нова зміна захистить “фізичне та психічне здоров’я” її дітей.

Ці правила опублікувала Національна адміністрація преси та публікацій, повідомляє китайське інформаційне агентство “Сіньхуа”.

Очікується, що ця зміна пред’явить додаткові вимоги до виробників відеоігор, таким як Tencent, китайський виробник League of Legends і популярної франшизи Call of Duty, в які в основному грають онлайн. Tencent недавно представила програмне забезпечення для розпізнавання облич, щоб не відставати від введеного раніше в Китаї комендантської години для неповнолітніх гравців.

Нове обмеження – лише одне з багатьох, які впливають на китайський Інтернет, який фактично ізольований від глобальної мережі і жорстко контролюється цензорами. Обмеження використовуються для заборони широкого спектра шкідливого контенту, але вони також використовуються для цензури свободи слова та замовчування будь-якого або чого-небудь, що Комуністична партія Китаю вважає загрозою – будь то пісні караоке або Вінні-Пух.