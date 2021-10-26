ГоловнаCOVID Travel NewsУ Китаї почалася паніка: туризм зупинено, всіх перевіряють
COVID Travel NewsКИТАЙТуризм

У Китаї почалася паніка: туризм зупинено, всіх перевіряють

Гліб Парфененко
У самій Китаї почалася паніка: туризм зупинено, всіх перевіряють

Поширення високовірулентного дельта-ковіда спричинило початок нової паніки в Китаї, яка фактично зупинила внутрішній туризм і запустила процес перевірки цілих округів.

Випадки зараження новим штамом поширилися на 11 регіонів. Як зазначив Ву Лян’ю, заступник директора Управління з контролю за захворюваннями Національної комісії охорони здоров’я, з 17 жовтня було виявлено 133 місцеві випадки захворювання, які були викликані дельта-штамом з одного і того ж джерела. Китайці оперативно взялися за справу і в ході епідеміологічного розслідування та слідчих дій з’ясували, що 106 випадків із 133 були пов’язані з 13 групами внутрішніх туристів. У зв’язку з цим влада призупинила туристичну діяльність в основних районах Китаю, а також північних автономних округах Ніншія-Хуей та провінції Ганьсу.

Нагадаємо, підхід китайських чиновників до виявлення спалахів епідемій. Якщо серед городян виникне навіть один випадок захворювання, влада посадить на карантин цілі райони, а всіх жителів якнайшвидше перевіряти на проби ПЛР. Наприклад, у січні 2021 року 10-мільйонне населення міста Шицзячжуана, яке відвідували натовпи туристів, було перевірено лише за три дні, і такий темп уже нікого не здивував.

Ще одним проявом консервативного підходу є повна ізоляція КНР для фізичних контактів із зовнішнім світом. Ще на початку пандемії влада Піднебесної скасувала візи та обмежила в’їзд практично для всіх іноземців. Про туризм у період боротьби з коронавірусом китайська влада навіть не заводить. Тому і тепер, коли виявлено чергові спалахи інфекції, міністерство культури та туризму наказало туристичним агентствам скасувати будь-які поїздки до районів середнього та високого ризику зараження ковідом. Крім того, адміністрації 8 провінцій, включаючи столицю Пекін, оголосили про введення обмежень на внутрішній туризм як антикоподібний запобіжний захід.

Національна комісія охорони здоров’я повідомила, що за попередні 24 години на материковій частині Китаю було виявлено 34 нових випадки захворювання на коронавірус внутрішнього походження, загиблих від ковіда за останню добу в країні не виявлено. На материковій частині Китаю, де відбулися перші випадки спалаху коронавірусу, на сьогоднішній день виявлено 96797 випадків захворювання, загиблих – 4636 осіб. В даний час на лікуванні перебувають 573 пацієнти.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанДжо Байденпогодаземлетрусвакцина

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International