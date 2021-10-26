В Китае началась паника: туризм остановлен, всех проверяют

Распространение высоковирулентного дельта-коведа повлекло за собой начало новой паники в Китае, которая фактически остановила внутренний туризм и запустила процесс проверки целых округов.

Случаи заражения новым штаммом распространились на 11 регионов. Как отметил Ву Лянью, заместитель директора Управления по контролю за заболеваниями Национальной комиссии здравоохранения, с 17 октября было выявлено 133 местных случая заболевания, вызванных дельта-штаммом из одного и того же источника. Китайцы оперативно взялись за дело и в ходе эпидемиологического расследования и следственных действий выяснили, что 106 случаев из 133 были связаны с 13 группами внутренних туристов. В этой связи власти приостановили туристическую деятельность в основных районах Китая, а также северных автономных округах Ниншия-Хуэй и провинции Ганьсу.

Напомним, подход китайских чиновников к выявлению вспышек эпидемий. Если среди горожан возникнет даже один случай заболевания, власти посадят на карантин целые районы, а всех жителей как можно быстрее проверять на пробы ПЦР. Например, в январе 2021 года 10-миллионное население города Шицзячжуана, посещавшее толпы туристов, было проверено всего за три дня, и такой темп уже никого не удивил.

Распространение высоковирулентного дельта-коведа повлекло за собой начало новой паники в Китае, которая фактически остановила внутренний туризм и запустила процесс проверки целых округов.

Случаи заражения новым штаммом распространились на 11 регионов. Как отметил Ву Лянью, заместитель директора Управления по контролю за заболеваниями Национальной комиссии здравоохранения, с 17 октября было выявлено 133 местных случая заболевания, вызванных дельта-штаммом из одного и того же источника. Китайцы оперативно взялись за дело и в ходе эпидемиологического расследования и следственных действий выяснили, что 106 случаев из 133 были связаны с 13 группами внутренних туристов. В этой связи власти приостановили туристическую деятельность в основных районах Китая, а также северных автономных округах Ниншия-Хуэй и провинции Ганьсу.

Напомним, подход китайских чиновников к выявлению вспышек эпидемий. Если среди горожан возникнет даже один случай заболевания, власти посадят на карантин целые районы, а всех жителей как можно быстрее проверять на пробы ПЦР. Например, в январе 2021 года 10-миллионное население города Шицзячжуана, посещавшее толпы туристов, было проверено всего за три дня, и такой темп уже никого не удивил.

Еще одним проявлением консервативного подхода есть полная изоляция КНР для физических контактов с внешним миром. Еще в начале пандемии власти Поднебесной отменили визы и ограничили въезд практически для всех иностранцев. О туризме в период борьбы с коронавирусом китайские власти даже не заводят. Поэтому и теперь, когда выявлены очередные вспышки инфекции, министерство культуры и туризма отдало приказ туристическим агентствам отменить любые поездки в районы среднего и высокого риска заражения ковыдом. Кроме того, администрации 8 провинций, включая столицу Пекин, объявили о введении ограничений на внутренний туризм как антикообразное мероприятие.

Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что за предыдущие 24 часа на материковой части Китая было выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом внутреннего происхождения, погибших от ковида за последние сутки в стране не выявлено. На материковой части Китая, где произошли первые случаи вспышки коронавируса, на сегодняшний день выявлено 96.797 случаев заболевания, погибших – 4.636 человек. В настоящее время на лечении находятся 573 пациента.