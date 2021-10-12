COVID-19 передався людям від диких тварин на фермах в Китаї

Дикі тварини, вирощувані на фермах в Китаї, могли стати посередником, через якого новий коронавірус передавався від кажанів до людей, повідомляє американське видання The Washington Post у статті, заснованої на спостереженнях редакції і думках експертів.

Як наголошується в статті, в повіті Енші (провінція Хубей) є сотні печер, в яких мешкають щонайменше сім видів кажанів, у одній з яких раніше був виявлений вірус, на 96% ідентичний SARS-CoV-2.

Поруч з такими печерами розташовані невеликі ферми, в яких ще до початку пандемії жили тисячі диких тварин, таких як цивети, борсуки і єноти. Вчені вважають, що ці тварини можуть бути проміжною ланкою в передачі вірусу від кажанів до людини.

Згідно з офіційною статистикою, наведеною The Washington Post, від 450 000 до 780 000 тварин містилися на 290 фермах в Енші, перш ніж вони були закриті в 2020 році через пандемію.

У вересні група співробітників The Washington Post вирушила в Енші, розташований в шести годинах їзди від Ухань, де в грудні 2019 року було зареєстровано перший випадок захворювання новим коронавірусом. Як зазначив журналіст, ферми, про які йде мова, розташовані приблизно в 1,5 км від печер. Крім того, люди відвідують печери в туристичних цілях, для проведення спелеологічних досліджень або для заміни розташованого там насоса для питної води.

Як повідомляє The Washington Post, вчені, які прочитали спостереження журналіста видання, стверджують, що від кажанів, що живуть в печерах, новий коронавірус міг передатися іншим тваринам, а потім потрапити на ринки в Ухані. Одне з джерел газети стверджує, що дикі тварини, що продаються на ринках Ухань, були доставлені туди з провінції Хубей, в тому числі з Енші, повідомляє Focus.

У спільній доповіді ВООЗ і Китаю, опублікованій в березні після місії 2021 року в Ухані, відзначається, що найбільш вірогідним сценарієм виникнення Covid-19 є передача захворювання від кажанів іншій тварині, яке згодом заразила людину. Як зазначає The Washington Post, на сьогоднішній день експерти не прийшли до остаточних висновків про те, як саме вірус потрапив на ринок морепродуктів в Ухані, де вперше було зафіксовано спалах захворювання, викликаного коронавірусом.