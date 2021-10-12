COVID-19 передался людям от диких животных на фермах в Китае

Дикие животные, выращиваемые на фермах в Китае, могли стать посредником, через которого новый коронавирус передавался от летучих мышей к людям, сообщает американское издание The Washington Post в статье, основанной на наблюдениях редакции и мнениях экспертов.

Как отмечается в статье, в уезде Энши (провинция Хубэй) есть сотни пещер, в которых проживают по меньшей мере семь видов летучих мышей, в одной из которых ранее был обнаружен вирус, на 96% идентичен SARS-CoV-2.

Рядом с такими пещерами расположены небольшие фермы, в которых еще до начала пандемии жили тысячи диких животных, таких как циветты, барсуки и еноты. Ученые считают, что эти животные могут быть промежуточным звеном в передаче вируса от летучих мышей к человеку.

Согласно официальной статистике, приведенной The Washington Post, от 450 000 до 780 000 животных содержались на 290 фермах в Энши, прежде чем они были закрыты в 2020 году из-за пандемии.

В сентябре группа сотрудников The Washington Post отправилась в Энши, расположенный в шести часах езды от Ухань, где в декабря 2019 года был зарегистрирован первый случай заболевания новым коронавирусом. Как отметил журналист, фермы, о которых идет речь, расположены примерно в 1,5 км от пещеры. Кроме того, люди посещают пещеры в туристических целях, для проведения спелеологических исследований или для замены расположенного там насоса для питьевой воды.

Как сообщает The Washington Post, ученые, прочитали наблюдения журналиста издания утверждают, что от летучих мышей, живущих в пещерах, новый коронавирус мог передаться другим животным, а затем попасть на рынки в Ухане. Один из источников газеты утверждает, что дикие животные, которые продаются на рынках Ухань, были доставлены туда из провинции Хубэй, в том числе с Энши, сообщает Focus.

В совместном докладе ВОЗ и Китая, опубликованной в марте после миссии 2021 в Ухане, отмечается, что наиболее вероятным сценарием возникновения Covid-19 является передача заболевания от летучих мышей другому животному, которое впоследствии заразила человека. Как отмечает The Washington Post, на сегодняшний день эксперты не пришли к окончательным выводам о том, как вирус попал на рынок морепродуктов в Ухане, где впервые была зафиксирована вспышка заболевания, вызванного коронавирусом.