Кіпр вніс Україну в червоний список країн

Кіпрські власті оголосили, що мандрівники з Франції, Іспанії, Нідерландів, Португалії та Уругваю тепер звільнені від необхідності проходити подвійне тестування і карантин, оскільки ці країни були виключені з червоною категорії.

Однак, туристи що прибувають з помаранчевої категорії, до якої відносяться вищезазначені країни, як і раніше повинні надати ПЛР, зроблений за 72 години до прибуття, для в’їзду на Кіпр.

До помаранчевої категорії відносяться такі країни:

Країни-члени ЄС: Данія, Греція, Італія, Люксембург, Мальта, Фінляндія.

Мікродержави: Андорра, Ватикан

Члени Шенгенської зони: Ісландія

Треті країни: Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Китай (включаючи Гонконг і Макао), Кувейт, Бахрейн, Сінгапур.

Згідно щотижневої оцінці епідеміологічного ризику, Латвія і Румунія були виключені з помаранчевої категорії, оскільки в цих країнах різко зросли показники інфікування вірусом COVID-19. З понеділка, 27 вересня, мандрівники з цих країн повинні представити ПЛР-тест, проведений за 72 години до від’їзду, і пройти карантин протягом 14 днів, або провести самостійний тест після прибуття в країну, щоб запобігти самоізоляцію.

Решта країн, які входять у “червоний список” або країни високого ризику, включають наступні:

Країни-члени ЄС: Австрія, Бельгія, Болгарія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Хорватія, Литва, Словенія.

Мікродержави: Монако, Сан-Марино

Члени Шенгенської зони: Швейцарія, Ліхтенштейн, Норвегія

Треті країни: Єгипет, Вірменія, Грузія, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Японія, Ізраїль, Канада, Білорусь, Ліван, Південна Корея, Україна, Росія, Сербія.

У порівнянні з попередньою оцінкою ризику, Боснія і Герцеговина та Молдова більше не вважаються червоними країнами.

Ніяких змін не відбулося і в категорії “зелених” країн, яка, як випливає з наступного списку, залишилася колишньою:

Країни-члени ЄС: Угорщина, Польща, Чеська Республіка

Треті країни: Австралія, Йорданія, Нова Зеландія, Саудівська Аравія.

Однак мандрівники, повністю вакциновані проти COVID-19 або видужали від цього захворювання, звільняються від вимог тестування і карантину. Країна також успішно підключилася до шлюзу цифрового сертифікату COVID-19 ЄС, що дозволяє вакцинованим і видужалим мандрівникам вільно переміщатися по території ЄС, пред’являючи документ в цифровому або фізичному вигляді.

Рівень вакцинації на Кіпрі росте, так як 80,1 відсотка населення на даний момент щеплені однією дозою вакцини COVID-19, а 76,8 відсотка в даний час повністю щеплені від коронавіруса, як повідомляє Європейський центр з контролю і профілактики захворювань. З 1,536,043 доз вакцин, поширених на Кіпрі, 1,136,286 були введені населенню.