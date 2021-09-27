Кипр отменяет карантинное требование для Франции, Испании, Нидерландов и Португалии

Кипрские власти объявили, что путешественники из Франции, Испании, Нидерландов, Португалии и Уругвая теперь освобождены от необходимости проходить двойное тестирование и карантин, поскольку эти страны были исключены из красной категории.

Однако, прибывающие из оранжевой категории, к которой относятся вышеупомянутые страны, по-прежнему должны предоставить ПЦР, сделанный за 72 часа до прибытия, для въезда на Кипр, сообщает SchengenVisaInfo.com.

К оранжевой категории относятся следующие страны:

Страны-члены ЕС: Дания, Греция, Италия, Люксембург, Мальта, Финляндия.

Микрогосударства: Андорра, Ватикан

Члены Шенгенской зоны: Исландия

Третьи страны: Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Китай (включая Гонконг и Макао), Кувейт, Бахрейн, Сингапур.

Согласно еженедельной оценке эпидемиологического риска, Латвия и Румыния были исключены из оранжевой категории, поскольку в этих странах резко возросли показатели инфицирования вирусом COVID-19. С понедельника, 27 сентября, путешественники из этих стран должны представить ПЦР-тест, проведенный за 72 часа до отъезда, и пройти карантин в течение 14 дней, либо провести самостоятельный тест по прибытии в страну, чтобы предотвратить самоизоляцию.

Остальные страны, включенные в «красный список» или страны высокого риска, включают следующие:

Страны-члены ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Эстония, Ирландия, Хорватия, Литва, Словения.

Микрогосударства: Монако, Сан-Марино

Члены Шенгенской зоны: Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия

Третьи страны: Египет, Армения, Грузия, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Япония, Израиль, Канада, Беларусь, Ливан, Южная Корея, Украина, Россия, Сербия.

По сравнению с предыдущей оценкой риска, Босния и Герцеговина и Молдова больше не считаются красными странами.

Никаких изменений не произошло и в категории «зеленых» стран, которая, как следует из следующего списка, осталась прежней:

Страны-члены ЕС: Венгрия, Польша, Чешская Республика

Третьи страны: Австралия, Иордания, Новая Зеландия, Саудовская Аравия.

Однако путешественники, полностью вакцинированные против COVID-19 или выздоровевшие от этого заболевания, освобождаются от требований тестирования и карантина. Страна также успешно подключилась к шлюзу цифрового сертификата COVID-19 ЕС, что позволяет вакцинированным и выздоровевшим путешественникам свободно перемещаться по территории ЕС, предъявляя документ в цифровом или физическом виде.

Что касается эпидемиологической ситуации в стране, последние данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показывают, что на Кипре зарегистрирован 551 случай смерти, причем один из них был зарегистрирован 27 сентября. Также было зарегистрировано 119 689 случаев заражения COVID-19, причем 99 из них были выявлены сегодня.

Уровень вакцинации на Кипре растет, так как 80,1 процента населения на данный момент привиты одной дозой вакцины COVID-19, а 76,8 процента в настоящее время полностью привиты от коронавируса, как сообщает Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Из 1,536,043 доз вакцин, распространенных на Кипре, 1,136,286 были введены населению.