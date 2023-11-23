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Кіпр приєднається до Шенгенської зони вже наступного року

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Ще одна популярна у туристів країна увійде до Шенгенської зони 2024 року

Кіпр має намір приєднатися до зони Шенген у 2024 році, заявив міністр закордонних справ Костянтинос Комбос.

Це стало одним із пріоритетів країни на наступний рік, передає SchengenVisaInfo.

Комбос заявив про це під час подання плану міністерства на наступний рік.

Важливо відзначити, що Кіпр увійшов до складу ЄС у 2004 році. З того часу місцеві можуть їздити до європейських країн без візи, ті ж самі правила діють для європейців на Кіпрі.

Але паспортні перевірки на кордонах зберігаються. Скасують їх, коли країна офіційно стане членом Шенгену.

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