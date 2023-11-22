Шенгенська віза ЄС стане цифровою. Все, що відомо про це

Європейський Союз став на один крок ближче до цифровізації процедур подання заявок на шенгенську візу після того, як Рада ЄС у листопаді затвердила нову процедуру подання заяв на отримання шенгенської візи та інші зміни.

Візова платформа має запрацювати у 2026 році

Євросоюз має намір почати впроваджувати абсолютно нову систему отримання шенгенської візи до 2026 року, що за задумом ЄС зробить процедуру оформлення шенгену і простіше, і дешевше, і займає менше часу.

Згідно з регламентом ЄС про цифровізацію візової процедури, у 2026 році з’являться як платформа подання заявок на візи ЄС, так і сама цифрова віза. Перехідний період займе близько двох років, і після його завершення (кінець 2028 року) усі заяви на отримання шенгену будуть подаватися онлайн через візову платформу ЄС, за винятком кількох виняткових випадків, для яких буде можливою паперова процедура.

За планами Брюсселя, з урахуванням попиту на шенгенські візи до пандемії COVID-19 та поступового відновлення в’їзного турпотоку до країн ЄС, у 2028 році, коли цифрова візова платформа почне функціонувати, через цю систему буде оброблено від 18 до 20 млн заяв на отримання шенгену всьому світу.

Скептики називають пізніші терміни

Проте євроскептики вважають, що прогнози про повноцінний запуск і тим більше функціонування візової платформи у 2028 році є передчасними. Хоча б тому, що досі немає точних термінів запровадження двох прикордонних систем Євросоюзу, які мають на меті посилення прикордонного контролю на зовнішніх кордонах Євросоюзу.

Йдеться про два масштабні проєкти. Перший – це Система в’їзду/виїзду (EES), автоматизована IT-система, яка передбачає реєстрацію даних про в’їзд та виїзд громадян третіх країн, як власників короткострокових віз, так і безвізових мандрівників, кожного разу, коли вони перетинають зовнішній кордон ЄС.

Другий – це система ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей). Вона виконуватиме схожі з EES функції щодо громадян більш ніж 60 країн, яким для в’їзду до Шенгенської зони/ЄС не потрібна віза.

Запуск EES та ETIAS кілька разів відкладався, в тому числі через технічні проблеми. Тому експерти вважають, що мандрівники зможуть повною мірою використати цифрову візову платформу ЄС не раніше 2030 року.

Як зміниться візова процедура

Усі процедури, пов’язані з отриманням Шенгену, будуть доступні на одній платформі.

Незалежно від країни чи кількості країн, до яких мандрівник бажає поїхати, будь то з метою туризму, відвідування членів сім’ї чи бізнесу, всі заявники повинні будуть подати заявку на отримання шенгенської візи через єдину платформу.

Платформа, яка ще не розроблена та її домен залишається невідомим, потім визначить, яка країна Шенгенської зони відповідає за обробку заявки, а потім передасть її відповідним органам.

Хоча про те, яку інформацію платформа запитуватиме у мандрівників, відомо дуже мало, кожен заявник на отримання шенгенської візи має надати такі дані:

Ім’я, прізвище, місце та дата народження;

Паспортні дані;

Заняття;

Дати попередніх поїздок до Шенгенської зони;

Інформація про раніше отримані візи та поїздки по всьому світу.

Мандрівникам також доведеться відповісти на запитання про те, яку країну вони хочуть відвідати, як вони планують фінансувати свою майбутню поїздку, проживання, переліт тощо. Також не зрозуміло, як саме мандрівників попросять надати докази для кожного з цих пунктів.

Однією з основних змін, з якими претенденти на візи зіткнуться в майбутньому при отриманні шенгенської візи, стане кількість необхідних документів. Хоча підтвердження щодо деяких аспектів заяви, як і раніше, будуть потрібні, претендентам більше не доведеться представляти їх фізично: натомість буде достатньо їх електронної форми.

Претендентам на шенген доведеться самостійно завантажити на візову онлайн платформу необхідні документи, серед яких:

Скан паспорта;

Цифрові біометричні фотографії;

Підтвердження маршруту, наприклад, авіаквитки;

Підтвердження проживання.

Багато критеріїв документів для подання заяви на отримання шенгенської візи залишаться колишніми або принаймні схожими з єдиною зміною: їх більше не доведеться роздруковувати.

Візові збори також будуть оплачуватись онлайн через цифрову платформу.

Хто зможе подати заяву на візу онлайн

Тим не менш, є один великий виняток. Описані вище процедури будуть застосовні лише до тих, хто вже раніше звертався за шенгенською візою та отримував її.

А ось тим, хто вперше подає заявку, доведеться йти за шенгеном по «старому» і подавати заяву особисто у візовому центрі чи консульстві. Ця вимога також стосуватиметься заявників, чиї біометричні дані більше не дійсні, а також тих, у кого новий проїзний документ. Наприклад, закордонний паспорт.

Паперову візу замінить штрих-код

Чого в майбутньому не буде у паспортах у тих, хто поїде до Європи у майбутньому, то це паперової візи. На зміну їй прийде 2D-штрих-код із криптографічним підписом. Це, як упевнені в ЄС, знизить можливість підробки візи та інших варіантів шахрайства з шенгеном.