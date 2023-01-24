Кіпр повідомив про рекордне зростання круїзного пасажиропотоку у 2022 році

Кіпр повідомив про рекордне зростання круїзного пасажиропотоку минулого року. Країна посилює морське та повітряне сполучення, щоб залучити більше відвідувачів у майбутньому туристичному сезоні.

Круїзних туристів на Кіпр у 2022 році було на 474% більше, ніж у 2021 році, і на 72% більше, ніж у 2019 році, найуспішнішому році для кіпрського туризму, заявив міністр транспорту Янніс Карусос.

Рекордне зростання було досягнуто з 159 відвідуваннями круїзних лайнерів, а цього року очікується 207.

Понад 9,2 млн пасажирів минулого року пройшли через два кіпрські аеропорти за маршрутами 52 авіакомпаній, також зазначив міністр.

Уряд Кіпру надасть 165 мільйонів євро стимулів для авіакомпаній протягом наступних 5 років, щоб збільшити кількість пасажирів на 52% до 2027 року.

Рекордна кількість рейсів – 56 щотижня – цього літа привозитиме туристів з Ізраїлю, а 45 рейсів щотижня буде з Німеччини та скандинавських країн, повідомив заступник міністра туризму Савас Пердіос. Збільшилася їх кількість за рахунок таких перспективних для Кіпру туристичних ринків, як Польща, Франція, Австрія, Італія.

Також очікується запуск авіасполучення з трьома містами Саудівської Аравії, зазначає БНР.