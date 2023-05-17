У Туреччині для туристів та готелів скасували одні правила, але ввели інші

Правила «ковідної безпеки» у турецьких готелях змінять вимоги «стійкого туризму». Місцеві готельєри розповіли у турецьких ЗМІ, що для туристів та готелів скасували одні правила, але запровадили інші. У минуле йде сертифікація безпечного туризму, введена через Covid-19, проте готелі чекає «модна та сучасна» сертифікація сталого туризму.

Нагадаємо, що коли Туреччина почала «відкриватися» в пандемію в 2020 році, Міністерство культури і туризму зобов’язало готелі пройти сертифікацію безпечного туризму, що включає маски, соцдистанції та інші вимоги гігієни. У ресторанах готелів закривалися шведські столи, було введено відстані між столами і лежаками, скрізь мали санітайзири тощо. На щастя, це залишилося у минулому.

Як транслюють турецькі ЗМІ, член правління Федерації готельєрів Туреччини (TÜROFED), президент Асоціації готельєрів Бодруму (BODER) Омер Фарук Денгіз оголосив про відміну сертифікації безпечного туризму.

«Після тривалої перерви Міністерство культури та туризму закрило сертифікацію «безпечного туризму». У програмі безпечного туризму повинні були дотримуватися деякі правила, такі як обов’язковість носіння масок, неперевищення місткості в закритих приміщеннях, відстань підходу, відстань між столами та стільцями, правила відкритого буфету. Наразі програму закрито у зв’язку з процесом нормалізації. Готелі не підлягатимуть сертифікату безпечного туризму», – заявив він.

Однак розслаблятися готельєрам рано — на підході наступний обов’язковий сертифікат. Як заявив пан Денгіз, існує програма під назвою «Стійкий туризм». «До 2030 року є зобов’язання запровадити його у всіх готелях. Це всесвітньо відома програма, яка є програмою сертифікації, призначеною для екологічно чистого об’єкта, що підходить для регіону, в якому він розташований», – заявив представник готельєрів. Інших пояснень, що вимагатимуть від готелів поки що немає, але заявлено, що сертифікат мають отримувати готелі місткістю понад 30 номерів.