Всі розділи
ГоловнаГотеліУ Туреччині для туристів та готелів скасували одні правила, але ввели інші
ГотеліТуреччинаТуризм

У Туреччині для туристів та готелів скасували одні правила, але ввели інші

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Туреччині розкрито питання, чому турки користуються двоповерховими чайниками і п'ють чай тільки зі склянок

Правила «ковідної безпеки» у турецьких готелях змінять вимоги «стійкого туризму». Місцеві готельєри розповіли у турецьких ЗМІ, що для туристів та готелів скасували одні правила, але запровадили інші. У минуле йде сертифікація безпечного туризму, введена через Covid-19, проте готелі чекає «модна та сучасна» сертифікація сталого туризму.

Нагадаємо, що коли Туреччина почала «відкриватися» в пандемію в 2020 році, Міністерство культури і туризму зобов’язало готелі пройти сертифікацію безпечного туризму, що включає маски, соцдистанції та інші вимоги гігієни. У ресторанах готелів закривалися шведські столи, було введено відстані між столами і лежаками, скрізь мали санітайзири тощо. На щастя, це залишилося у минулому.

Як транслюють турецькі ЗМІ, член правління Федерації готельєрів Туреччини (TÜROFED), президент Асоціації готельєрів Бодруму (BODER) Омер Фарук Денгіз оголосив про відміну сертифікації безпечного туризму.

«Після тривалої перерви Міністерство культури та туризму закрило сертифікацію «безпечного туризму». У програмі безпечного туризму повинні були дотримуватися деякі правила, такі як обов’язковість носіння масок, неперевищення місткості в закритих приміщеннях, відстань підходу, відстань між столами та стільцями, правила відкритого буфету. Наразі програму закрито у зв’язку з процесом нормалізації. Готелі не підлягатимуть сертифікату безпечного туризму», – заявив він.

Однак розслаблятися готельєрам рано — на підході наступний обов’язковий сертифікат. Як заявив пан Денгіз, існує програма під назвою «Стійкий туризм». «До 2030 року є зобов’язання запровадити його у всіх готелях. Це всесвітньо відома програма, яка є програмою сертифікації, призначеною для екологічно чистого об’єкта, що підходить для регіону, в якому він розташований», – заявив представник готельєрів. Інших пояснень, що вимагатимуть від готелів поки що немає, але заявлено, що сертифікат мають отримувати готелі місткістю понад 30 номерів.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

США скасовують для туристів обов’язкову вакцинацію від COVID-19

COVID Travel News
Скасування почне діяти з 12 травня, після того, як...

У Німеччині 2 лютого запровадили нові правила носіння масок

COVID Travel News
Влада Німеччини напередодні офіційно скасувала обов'язкове носіння масок у...

Влада Таїланду вакцинуватиме іноземців від COVID-19

COVID Travel News
Як повідомляє Bangkok Post, МОЗ Таїланду створить для іноземних...

Посольство Китаю уточнило умови в’їзду до країни

COVID Travel News
Посольство Китаю уточнило умови в'їзду до країни: крім ПЛР-тесту...

Оголошено, які обмеження можуть зачепити туристів на популярних курортах Іспанії

COVID Travel News
Влада курортних міст Іспанії, в яких тисячі європейців мають...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму