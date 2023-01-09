Таїланд раптово передумав запроваджувати вимогу обов’язкової вакцинації від COVID-19 для туристів

Минулого тижня Таїланд вирішив повернути сертифікати вакцинації для іноземних туристів, побоюючись напливу мандрівників із Китаю.

Таїланд скасував обов’язкову вимогу для іноземних туристів мати при собі доказ вакцинації від коронавірусу лише за кілька днів після його повернення.

Минулого тижня влада Таїланду оголосила про набуття чинності з 9 січня 2023 року більш жорстких правил в’їзду для іноземців на тлі відкриття Китаєм кордонів для міжнародного туризму. Однак після масових скарг з боку місцевого туристичного бізнесу, який побоюється зниження турпотоків, влада вранці 9 січня оголосила про відміну нововведення, пише Bloomberg.

Як пояснив віце-прем’єр-міністр, міністр охорони здоров’я Таїланду Анутін Чарнвіракул, рішення не вводити нові правила було прийнято на підставі того, що більшість тайців, а також туристів з Китаю та інших країн повністю щеплені і мають певний ступінь імунітету проти вірусу. Тоді як наявність вимоги мати підтвердження вакцинації може злякати їх від поїздки на відпочинок до Таїланду.

При цьому місцева влада очікує, що кількість туристів, які прибувають до Таїланду, продовжуватиме зростати, що сприятиме відновленню економіки. Цього року країна очікує на прибуття повітряним транспортом від 7 до 10 мільйонів одних лише китайських мандрівників. У 2022 році країна залучила близько 11,5 мільйонів іноземних гостей у порівнянні з 40 мільйонами до пандемії у 2019 році, коли майже чверть із них були з Китаю. Цього року уряд розраховує ухвалити 25 мільйонів іноземних туристів.

При цьому Таїланд продовжить вимагати від мандрівників, які прибувають із країн, до яких застосовується вимога наявності негативних результатів ПЛР-тестів при в’їзді, мати також відповідну медичну страховку, яка покриває витрати на лікування у разі зараження під час відвідин країни.