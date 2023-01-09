Європа опускає завісу: ЄС обмежує в’їзд найчисленнішої популяції туристів

Рада ЄС на черговому засіданні, яке відбулося на початку 2023 року, «настійно закликає» країни-члени блоку вимагати тест на COVID-19 у туристів, які прибувають з Китаю — найчисленнішої популяції мандрівників. Новий обмежувальний захід має бути введений з 8 січня.

Європа опускає завісу, щоб «відгородитися» від китайських мандрівників, домовившись про єдиний прикордонний підхід. “Державам-членам настійно рекомендується ввести для всіх пасажирів, які вилітають з Китаю до держав-членів, вимогу про наявність негативного тесту на COVID-19, взятого не більше ніж за 48 годин до вильоту з Китаю”, – йшлося у заяві, поданій шведським головуванням у Раді Євросоюзу.

Крім того, державам-членам ЄС також настійно рекомендується нагадувати всім пасажирам на рейсах в/з Китаю про необхідність носити захисні маски, респіратори та давати поради щодо заходів охорони здоров’я та особистої гігієни.

«IPCR за підтримки ECDC та EEAS та з урахуванням оцінки ВООЗ продовжить моніторинг епідеміологічної ситуації в ЄС та подій у Китаї, включаючи рівень даних, що передаються, з метою забезпечення координації ЄС будь-яких заходів, які вважатиме за необхідне», — також зазначалося в заяві.

Крім цього, членам європейського блоку настійно рекомендовано вимагати від усіх пасажирів, що вилітають із Китаю, пред’явлення негативного тесту на COVID-19, отриманого не більше ніж за 48 годин до вильоту з КНР. Прилітаючим з Китаю до держав-членів ЄС. Також проводитиметься вибіркове тестування.

Основна причина запровадження нової санітарної практики щодо густонаселеної країни — різке зростання кількості випадків зараження COVID-19, яке, на думку експертів, може перенестись і до Європи. Крім того, західна влада розкритикувала КНР за нібито неправдиві дані про поточну епідеміологічну ситуацію. Нещодавно Всесвітня організація охорони здоров’я висунула звинувачення на адресу влади Китаю у недооцінці ситуації з COVID-19. Крім того, Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейєсус під час брифінгу для ЗМІ закликав китайську владу надавати більш оперативні та регулярні дані про госпіталізацію та смертність, а також повніше секвенування вірусів у режимі реального часу. Нагадаємо, з 8 січня Китай знизив рівень контролю COVID-19, відкрив міжнародні кордони та впорядковано відновив виїзний туризм.

Поточна епідеміологічна ситуація в Китаї викликала суперечки серед європейських країн щодо того, чи потрібно вводити додаткові заходи щодо в’їзду до країни після прибуття з Китаю чи ні. Так, нещодавно влада Греції, Швейцарії та Німеччини оголосила, що не планує вводити обмеження на поїздки для тих, хто прибуває з Китаю, незважаючи на збільшену кількість інфекцій, з якими стикається останній. Але такі країни, як Іспанія, Франція, Італія, вирішили запровадити обов’язкові тести на COVID-19 для пасажирів, які прибувають із КНР.