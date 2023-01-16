Оголошено, які обмеження можуть зачепити туристів на популярних курортах Іспанії

Влада курортних міст Іспанії, в яких тисячі європейців мають нерухомість і проживають там, заявили про готовність у будь-який момент повернути антиковидні обмеження. Причина введення суворих заходів – загроза нового варіанта коронавірусу. Про це повідомив The Mirror.

Протягом двох років на відпочинку в Іспанії — однієї з найбільш відвідуваних європейськими туристами — переважали обмеження, покликані зупинити поширення коронавірусу. Але в жовтні минулого року передостанній із цих заходів було скасовано, популярна туристична держава вирішила повернутися до нормального життя. Проте санітарні заходи зняли не всі. Наприклад, залишилася єдина вимога носити маску в громадському транспорті, літаках і медичних центрах, включаючи аптеки.

Тепер, схоже, влада може знову готова запровадити деякі суворіші обмеження, оскільки загроза нового штаму зростає і вже готує до цього громадськість. Так, популярний туристичний регіон Андалусія, до якого входять Малага, Севілья та Гранада, став першим великим місцем, де чиновники «прозоро натякнули», що можуть бути введені якісь нові обмежувальні правила, а президент регіонального уряду Хуанна Морено попросила «максимальних запобіжних заходів». Днями чиновниця визнала, що не виключає «вживання превентивних заходів»: «Я волію бути далекоглядною».

Майорка (Канарські острови), ще один популярний напрям для відпочинку, вже рекомендує місцевим жителям і приїжджим одягати захисні маски, якщо вони входять до приміщення, хоча керівники охорони здоров’я помітили, що використання медичних засобів захисту залишається на розсуд відвідувачів принаймні на даний момент.

Морено також висловила своє занепокоєння з приводу мільйонів випадків зараження у Китаї та можливості того, що з новими штамами зможуть впоратися вакцини. Крім того, вона підтвердила, що комітет охорони здоров’я Андалусії збереться 17 січня, щоб експерти могли висловити свою думку про нинішню ситуацію і «пролити світло на те, як ми можемо вирішити деякі аспекти, які нас турбують».

«Профілактика краща, ніж лікування, і краще бути на два маленькі кроки попереду, а не на два маленькі кроки позаду, — заявила політик. — Я волію помилятися у передбаченні і що ми прийматимемо рішення на випадок, якщо у нас станеться якийсь інцидент, який, як ми сподіваємось і віримо, не з’явиться».

У зв’язку з тим, що Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала повторно використовувати захисні маски у приміщеннях, міністр охорони здоров’я уряду Балеарських островів Патрісія Гомес закликала всіх, включаючи туристів, піклуватися. “Ми всі знаємо, що вірус активно циркулює саме у закритих приміщеннях”, – звернулася вона до людей. “Маска є профілактичним заходом, хоча наразі немає жодних вказівок на повернення до загального обов’язкового використання у закритих приміщеннях”.