Кіпр масово анулює громадянство, отримане за програмою “Золотих паспортів”

Уряд Кіпру ініціював процес позбавлення громадянства ще десяти осіб, які придбали його у рамках програми «Золотий паспорт», тобто через інвестиції.

Позбавлення громадянства трьох інвесторів, а також семи членів їхніх сімей відбулося після розслідування, проведеного Міністерством внутрішніх справ. Про це розповів ЗМІ заступник прес-секретаря уряду Кіпру Ніові Парісіну.

Особи осіб, чиє громадянство було анульовано, поки не розголошуються.

Загалом з жовтня 2021 року до сьогодні Рада міністрів прийняла рішення ініціювати процес позбавлення громадянства 60 інвесторів та 159 їхніх утриманців.

При цьому влада вже відібрала острівні паспорти у шести іноземців.

Уряд Кіпру запровадив схему набуття громадянства через інвестиції, щоб допомогти економічному зростанню країни. Завдяки схемі «Золотий паспорт» заможні іноземці мали право на отримання кіпрського громадянства за умови, що вони вклали щонайменше 2,5 мільйона євро.

Програма була дуже популярною, залучаючи велику кількість міжнародних інвесторів. Однак, незважаючи на те, що ця схема зробила значний внесок у економічний сектор країни, її часто критикували за участь у багатьох незаконних справах, таких як корупція та відмивання грошей.

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Подібні розслідування призвели до скасування «Золотих паспортів» у 2020 році. Згідно з висновками попередніх звітів, у період з 2007 по 2020 рік кіпрські документи отримали 6779 осіб, при цьому 51 відсоток з них не відповідали офіційним вимогам.

Нещодавно повідомлялося, що Податковий департамент Кіпру проводить розслідування щодо 81 постачальника послуг із натуралізації іноземців.

Висновки Аудиторської служби показали, що Кіпр зазнав фінансових втрат у розмірі 204 млн євро через неправильне обчислення ПДВ загалом 1 298 інвесторів, які купили особняки та розкішні апартаменти за 1,6 мільярда євро, але не використали їх для постійного проживання.

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