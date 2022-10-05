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Кіпр змінив склад пакету документів для подання на національну візу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Кіпр змінив склад пакету документів для подання на національну візу

Кіпр 4 жовтня змінив склад пакету документів для подання на національну візу.

Так, у нових вимогах додалися два пункти. По-перше, заявникам потрібно надати копії віз, виданих Кіпром, країнами Шенгену чи Болгарією, Румунією та Хорватією за останні три роки. Раніше цього пункту не було.

А по-друге, крім довідки з роботи (з інформацією про зарплату, термін працевлаштування та посади), слід пред’явити інше підтвердження наявності фінансових коштів — наприклад, витяг з банківського рахунку або дебетової картки з рухом коштів за останні три місяці, або підтвердження спонсорства.

Раніше можна було подавати або довідку з роботи, або витяг, або підтвердження спонсорства.

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