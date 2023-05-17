Дві популярні країни ЄС анулювали золоті паспорти росіян

Російські «заможні громадяни», які потрапили під санкції, продовжують втрачати європейські «запасні аеродроми». Як заявило видання SchengenVisaInfo, ще дві популярні країни анулювали золоті паспорти росіян. Йдеться про Кіпр і Мальту.

Як заявляє видання, влада обох цих країн вирішила відкликати у них паспорти після того, як заможні громадяни зі згаданих вище країн потрапили до списків санкцій Європейського Союзу.

Загалом Кіпру позбавили громадянства дев’ять інвесторів із Росії, а також загалом 34 особи, які придбали паспорти за схемою «Громадянство за інвестиції». Влада Мальти анулювала золоті паспорти двох людей.

Депутати Європарламенту недвозначно прокоментували, що «росіяни та білоруси, які потрапили до списку санкцій ЄС, не заслуговують на громадянство ЄС», як цитує Der Spiegel. При цьому нагадаємо, що «золотий паспорт» передбачає можливість для осіб, які не є громадянами ЄС, можливість отримати громадянство, якщо вони роблять фінансовий внесок у державу, яка видала паспорт.

Втім, зважаючи на всю програму «золотих паспортів» найближчим часом згортатимуть — і не лише для росіян. Помножуються звинувачення в причетності програми до незаконних махінацій, у тому числі корупції, відхилення від сплати податків та відмивання грошей.