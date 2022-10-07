Багато заможних людей розглядають отримання ВНЖ чи громадянства в Європі саме як можливість переселитися до однієї з країн ЄС. Переїзд до Європи на ПМП – важливе рішення, яке слід приймати виважено та з максимальною практичністю. Які європейські міста обирають наші співвітчизники для переїзду та які з них найпопулярніші, ми з’ясовуємо у нашому сьогоднішньому огляді.

За якими критеріями обирати місто?

Необхідно пам’ятати, що нове місто ви не просто відвідуватимете час від часу. Ви житимете в ньому. А значить, комфортно має бути всій вашій родині. При виборі варто звертати увагу не лише на особисті відчуття від перебування у місті, які можна описати словами «подобається/не подобається». Існує низка критеріїв, які слід попередньо вивчити.

політична обстановка

економічна стабільність

екологічна чистота

рівень злочинності

якість медицини

доступність освіти

забезпечення комунальними послугами

соціальна інфраструктура

якість доріг

рівень культурного життя

В одній із наших минулих статей, присвяченій найкращим містам для життя в Європі, ми аналізували позицію окремих міст у різних рейтингах. Це також необхідно враховувати при виборі, адже участь у тому чи іншому рейтингу свідчить про непідробну зацікавленість мерії у позитивному іміджі міста та бажання зробити життя городян якнайкраще.

Як оформити проживання в Європі?

Щоб проживати в тій чи іншій країні Європи, необхідно оформити посвідку на проживання чи громадянство. Потрібно враховувати кілька моментів.

Отримувати ВНЖ чи другий паспорт у Європі загалом надзвичайно складно та довго. Тому для заможних людей оптимальним варіантом буде участь у спеціальних державних програмах, які б дозволили оформити бажаний статус в обмін на інвестиції в національну економіку. Усі ці програми мають офіційний статус та затверджені урядами країн.

Ви інвестуєте потрібну за умовами програму суму і через кілька місяців отримуєте в посольстві країни документ, що підтверджує ваш новий статус.

Де можна отримати ВНП за інвестиції?

Країна Сума У що інвестувати Термін Португалія 250 тис. євро Прямі інвестиції, бізнес, нерухомість 6-8 місяці Іспанія 500 тис. євро Нерухомість, бізнес, цінні папери, акції компаній 1-2 місяці Великобританія 2-10 млн. фунтів Урядові облігації, пайові інвестиційні фонди, частки компаній чи компанії 8 тижнів Швейцарія 1 млн. євро чи 100 тис. шв. франків на рік Бізнес або акордний податок 3 місяці Угорщина (відразу ПМП) 300 тис. євро Державні папери 1 місяць

Важливо!

Маючи статус ВНЖ в одній із цих країн, ви отримуєте право без обмежень проживати на її території. Однак, якщо ви захочете переїхати в іншу країну Євросоюзу, то цей статус не дасть вам права на таке ж постійне проживання там. Ви зможете перебувати на території іншої країни ЄС лише протягом 90 днів кожні півроку.

Де можна отримати громадянство за інвестиції?

А як бути тим людям, які вже зараз хочуть здобути статус у Європі, проте ще не обрали країну і тому хочуть здобути максимальну свободу для вибору міста проживання?

Оптимальне рішення – оформити не ВНЖ, а одразу громадянство в Європі. Громадянин Євросоюзу може проживати в будь-якій країні без обмежень. Інакше кажучи, якщо ви хочете жити, наприклад, у Берліні чи Парижі, не варто йти складним шляхом та оформлювати громадянство Німеччини чи Франції (на це піде щонайменше 10 років). Скористайтеся однією з наведених нижче пропозицій.

Країна Сума У що інвестувати Термін Кіпр 2,5-5 млн. євро Нерухомість, депозит, прямі інвестиції в економіку 90 днів Мальта Від 800 тис. євро Благодійний внесок + цінні папери + оренда/купівля нерухомості 12-14 місяців

Куди переїхати до Європи?

5 переваг життя у Дюссельдорфі, Німеччина

Кому підійде?

Місто входить до Топ-5 найбільших економічних, культурних центрів Німеччини. При цьому він відрізняється спокійнішим стилем життя і розміреним вуличним рухом. Якщо ви ведете міжнародну діяльність у банківській, юридичній чи біржовій сфері, плануєте працювати у штаб-квартирі однієї з великих світових фірм, це ідеальне місто для вас.

Переваги

Прекрасні умови для міжнародного бізнесу

Місто з сучасною архітектурою та інфраструктурою

2-3 години їзди до великих міст Німеччини, Бельгії, Нідерландів

Можливості здобути якісну гуманітарну освіту

М’який клімат, безсніжна зима

Який статус потрібний?

Громадянство Мальти чи Кіпру

5 переваг життя в Лондоні, Великобританія

Кому підійде?

Лондон традиційно вважається бізнес-столицею усієї Європи. Але заможні люди поселяються тут не лише через необмежені можливості щодо ведення міжнародного бізнесу. Їх приваблює високий рівень життя поряд із гарантіями особистої безпеки.

Переваги

Ідеальне середовище для міжнародного бізнесу

Якість життя VIP-рівня

Навчання у вузах, які посідають перші місця у рейтингах Європи

Якісне медичне обслуговування.

Широкі можливості для інвестицій у нерухомість

Який статус потрібний?

ВНЖ Великобританії

5 переваг життя у Відні, Австрія

Кому підійде?

Відень – універсальне у всіх сенсах місто VIP класу. Він підійде для життя заможним людям, які цінують комфорт високого класу, спокійний ритм життя та спокій.

Переваги

До дрібниць збудована інфраструктура

Високий рівень послуг, сервісів, продуктів

Особиста безпека

Екологічність, близькість всесвітньо відомих альпійських курортів.

Гарне місто, наповнене величчю старовини та духом аристократії.

Який статус потрібний?

ВНЖ Австрії, громадянство Мальти чи Кіпру

5 переваг життя в Цюріху, Швейцарія

Кому підійде?

Поряд із Віднем Цюріх – зразок європейського міста з ідеальними умовами проживання. Бездоганна екологія, розвинена інфраструктура, чудовий бізнес-клімат, найвищий рівень життя – все це робить Цюріх привабливим для заможних людей.

Переваги

Європейський центр фінансів та бізнесу

VIP-рівень життя

Високий клас безпеки

Спокійний, розмірений ритм життя

Чистота та хороша екологія

Який статус потрібний?

ВНЖ Швейцарії, громадянство Мальти чи Кіпру

5 переваг життя в Лімассолі, Кіпр

Кому підійде?

Респектабельний курорт, який підійде людям, котрі люблять активний спосіб життя. Тут розвинена сфера туристичних послуг, орендарів нерухомості можна знайти будь-якої пори року – ідеальні умови для відкриття підприємства.

Переваги

Найбільша російськомовна діаспора Кіпру

Відмінна база для ведення бізнесу у туристичній сфері

Комфортне місто з розвиненою інфраструктурою

Можна швидко дістатися літаком у будь-яку точку Європи та Азії

Екологічна чистота.

Який статус потрібний?

ВНЖ чи громадянство Кіпру

5 переваг життя в Слімі, Мальта

Кому підійде?

Торгова столиця Мальти зараз приваблює бізнесменів із усього світу. Мальтійський уряд оптимізував систему оподаткування, зробивши Мальту справжнім податковим раєм. Невелике місто Сліма – чудове місце для проживання та ведення міжнародного бізнесу.

Переваги

Великий європейський бізнес-центр

Курортний сезон триває цілий рік

Елітна нерухомість на будь-який смак

М’який клімат, відсутність туманів, холодних вітрів

Інфраструктура високого рівня

Який статус потрібний?

Громадянство Мальти

5 переваг життя в Мадриді, Іспанія

Кому підійде?

Якщо ваша мета – інвестиції в європейське підприємство, яке розвиватиметься в економічно стабільному середовищі та приноситиме дохід, зверніть увагу на Мадрид. Це найбільший індустріальний центр Іспанії, сучасне місто, яке відкриває широкі можливості перед бізнесменами.

Переваги

Можливості вигідно інвестувати кошти у підприємство

Прогресивний мегаполіс із динамічним стилем життя

Інфраструктура європейського рівня

Активне культурне життя, всесвітні центри шопінгу

Близькість всесвітньо відомих іспанських курортів

Який статус потрібний?

ВНЖ Іспанії

5 переваг життя в Лісабоні, Португалія

Кому підійде?

Величезна кількість наших співвітчизників обирає Португалію та Лісабон як місце для проживання. Це місто універсальне для бізнесу та підходить як заможним бізнесменам, чия мета – отримання вигоди від інвестицій у проект, так і охочим придбати елітну нерухомість для подальшої здачі в оренду.

Переваги

Одна з найбільших російськомовних діаспор у Європі

Широкий вибір елітної нерухомості

Вартість проживання нижче середньоєвропейської за високого рівня якості життя

Ідеальні умови для бізнесу, які підтримує держава

М’який клімат, тепла зима

Який статус потрібний?

ВНЖ Португалії

5 переваг життя у Стокгольмі, Швеція

Кому підійде?

Не всі наші співвітчизники мріють про життя в теплих і сонячних південних країнах Європи. Багатьом до вподоби північний клімат. Але не це приваблює у Стокгольмі. Старовинне місто-замок чудово уживається з новітніми тенденціями у бізнесі. Тут надзвичайно розвинена ІТ-сфера. А знаменита шведська впорядкованість та практичність справді працює в житті.

Переваги

Одне з найчистіших та доглянутих міст у Європі

Входить до Топ-10 найрозвиненіших міст світу

Можливості для відкриття компанії з розробки новітніх технологій

Чітко налагоджена інфраструктура, робота адміністративної, соціальної систем

Екологічна чистота, мальовничі околиці

Який статус потрібний?

Громадянство Кіпру чи Мальти

5 переваг життя у Будапешті, Угорщина

Кому підійде?

Будапешт завжди наводять як найбільш недороге для проживання місто, але при цьому відповідне європейським стандартам якості життя. Він підійде для проживання людям, які планують вийти на пенсію, поправити здоров’я або, отримавши за кілька років угорське громадянство, перебратися до більш розвиненого міста Європи.

Переваги

Лояльне ставлення до наших співвітчизників

Недорога нерухомість та життя в цілому

Інфраструктура, дороги, що відповідають євростандартам

Якісна вища освіта (дипломи визнають у США, Канаді)

Близькість до відомих термальних санаторій, курортів

Який статус потрібний?

ПМП Угорщини.

Яке місто обрати для переїзду до Європи?

Кожна заможна людина, яка бажає переїхати до Європи, вирішує свої особисті завдання. Можливості європейських міст настільки широкі і різноманітні, що можна легко вибрати місце, яке підійде саме для ваших цілей.