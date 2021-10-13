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КЕНІЯ

Кенія в смертельній пастці – COVID, СНІД і малярія

Гліб Парфененко
Смертельна пастка для Кенії - ВІЛ, COVID і малярія

На березі озера Вікторія в затоці Хома-Бей в Кенії проживають самі заражені малярією люди в Кенії. Маленьке рибальське село також є домом для більшості ВІЛ-інфікованих кенійців: кожен п’ятий є носієм вірусу, і майже кожна друга дитина народжується з вірусом.

У заражених малярією з’явився промінь надії: два тижні тому ВООЗ схвалила до застосування першу вакцину проти малярії. Місто бореться не з двома, а з трьома надзвичайними ситуаціями одночасно – ВІЛ, малярією і пандемією COVID.

Ситуація викликає тривогу: 24 дитячих відділення переповнені інфікованими малюками, і тільки за один день в лікарню надійшло шість нових дітей з малярією, говорить спеціальний посланник Sky News.

“Белла надійшла в місцеву лікарню три дні тому. Її маленьке тіло збільшилася вдвічі – у неї була висока температура і сильне недоїдання. Аналіз крові підтвердив, що у Белли ВІЛ і малярія, вона народилася у батьків з ВІЛ. Дитину кинула мати, коли їй було 2 роки”, – розповідає кореспондент.

Глава місцевих органів охорони здоров’я в Хома-Бей, доктор оком, пояснює, що дитина ніколи в житті не звертався до лікаря, і, на жаль, випадки, подібні Белли, дуже поширені.

“ВІЛ – це величезний бич для місцевої промисловості. Це бідні люди, які харчуються за рахунок рибного лову, але малярія сприяє високій смертності. Це безумство, що система охорони здоров’я не в змозі впоратися з цими трьома кризами – захворюваність величезна, а культура здоров’я людей відсутня.

Доктор Окомо покладає надії на вакцину проти малярії. Якщо вона буде успішним, як очікується, то Кенія зможе зітхнути з полегшенням і позбутися, принаймні, від однієї з трьох головних проблем.

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