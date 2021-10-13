Смертельная ловушка для Кении — ВИЧ, COVID и малярия

На берегу озера Виктория в заливе Хома-Бэй в Кении проживают самые зараженные малярией люди в Кении. Маленькая рыбацкая деревушка также является домом для большинства ВИЧ-инфицированных кенийцев: каждый пятый является носителем вируса, и почти каждый второй ребенок рождается с вирусом.

У зараженных малярией появился луч надежды: две недели назад ВОЗ одобрила к применению первую вакцину против малярии. Город борется не с двумя, а с тремя чрезвычайными ситуациями одновременно — ВИЧ, малярией и пандемией COVID.

Ситуация вызывает тревогу: 24 детских отделения переполнены инфицированными детьми, и только за один день в больницу поступило шесть новых детей с малярией, говорит специальный посланник Sky News.

«Белла поступила в местную больницу три дня назад. Ее маленькое тело увеличилась вдвое — у нее была высокая температура и сильное недоедание. Анализ крови подтвердил, что у Беллы ВИЧ и малярия, она родилась у родителей с ВИЧ. Ребенка бросила мать, когда ей было 2 года», — рассказывает корреспондент.

Глава местных органов здравоохранения в Хома-Бэй, доктор глазом, объясняет, что ребенок никогда в жизни не обращался к врачу, и, к сожалению, случаи, подобные Беллы, очень распространены.

«ВИЧ — это огромный бич для местной промышленности. Это бедные люди, которые питаются за счет рыбной ловли, но малярия способствует высокой смертности. Это безумие, что система здравоохранения не в состоянии справиться с этими тремя кризисами — заболеваемость огромная, а культура здоровья людей отсутствует.

Доктор глазом возлагает надежды на вакцину против малярии. Если она будет успешным, как ожидается, то Кения сможет вздохнуть с облегчением и избавиться, по крайней мере, от одной из трех главных проблем.