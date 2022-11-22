У Тайланді знайшли спосіб легалізувати тоталізатор: результати матчів ЧЄ-2022 тепер передбачає лев, залучаючи туристів

Майже легальний спосіб дати місцевому населенню зробити ставки, хоча азартні ігри в країні заборонені, а також залучити додаткових туристів, придумали в зоопарку Кхон Каєн на північному сході Таїланду. З початком Чемпіонату світу з футболу в Катарі у зоопарку «відрекламували» лева-провісника, який уже зробив свої перші прогнози за результатами матчів.

Як запевнив у місцевих ЗМІ Директор зоопарку Наронгвіт Чодчій, 9-річний Чао Бой у 80% випадків правильно прогнозує результати у футболі. Робить він це, поїдаючи курку. Співробітники зоопарку вішають курчат на прапори країн, що виходять на футбольне поле, яку курку лев з’їсть першою, та й передбачить переможця. При цьому влада зоопарку наголошує, що «це просто забава» і в жодному разі не є азартною грою, яка в Таїланді заборонена. «Чао Бой любить робити прогнози у футболі, і для нього це кумедний спосіб потренуватися, зняти стрес, виявити природну поведінку та отримати досить поживну їжу», – заявляють вони Однак туристи, заінтриговані «левом-провісником» у зоопарк уже потяглися.

Перевірити точність «провісника» вже можна. Лев зробив прогнози на матчі 21 листопада: Англія проти Ірану о 20:00 та Сенегал проти Нідерландів о 23:00. Лев як «фаворити» вибрав Англію та Нідерланди. Обидва прогнози були вірними, Англія перемогла 6:2, а Нідерланди 0:2.