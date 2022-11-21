В’язниця чи великий штраф: туристів у Катарі суворо попередили не порушувати просте правило

Туристів, які зібралися в Катар на Чемпіонат світу з футболу, а також в цілому в цю країну, суворо попередили про деякі прості правила, порушення яких може призвести до великого штрафу або в’язниці. Якщо те, що в мусульманській країні заборонено алкоголь, уболівальників, як то кажуть, «засмучить, але не зупинить», то деякі невинні в інших країнах речі в Катарі можуть обернутися серйозним штрафом і навіть в’язницею. Йдеться про вейпінг.

Але спочатку про алкоголь: влада Катару засмутила деяких уболівальників, оголосивши про заборону алкоголю на стадіонах. Загалом у своїх «резерваціях» вживати алкоголь туристи можуть, але його вживання суворо контролюється. Випивати можна в готелях, там є і магазини, де іноземці зможуть купити міцні напої. Туристів також окремо попередили, що ввезення алкоголю з-за кордону в країну не дозволене — у разі виявлення туристу загрожує або штраф, або навіть депортація.

Далі про неочевидний вейпінг — туристів попередили, що куріння в Катарі дозволено, а от електронні сигарети раптово поза законом. З 2014 року всім, включаючи туристів, може загрожувати три місяці в’язниці, якщо їх зловлять за використанням електронних сигарет. Штраф за вейпінг також великий — суми сягають майже 100 тис. у гривневому еквіваленті.