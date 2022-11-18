Катар здивував уболівальників ЧС з футболу та туристів захмарними цінами на пиво

До старту чемпіонату світу з футболу в Катарі залишилося 3 дні, і в країну прилетіли перші вболівальники та туристи. Умови, з якими вони зіткнулися, їх здивували: дорогий алкоголь та аскетичне житло, обмеження до зовнішнього вигляду та поведінки.

Деякі намети в Досі, встановлені для фанатів, вразили гостей аскетизмом: лише два ліжка з дерева та тумба. За ніч у такій оселі просять 420 доларів. При цьому туристам у рекламних буклетах до ЧС-2022 обіцяли зручні та сучасні меблі та прикраси у традиційному катарському стилі.

Є й комфортабельніші кемпінги з кондиціонерами та Wi-Fi, наприклад, для кореспондентів. Судячи з методики, випущеної для них Міжнародним комітетом із захисту журналістів, Катар вважають не надто гостинним. У публікації репортерів попередили про спостереження за їх номерами та рекомендували їм завести нову електронну пошту, взяти куплені спеціально для турніру фотоапарати та ноутбуки та носити їх із собою. Подібні поради доречні скоріше для поїздки до кримінальних районів, аніж на змагання світового рівня.

Друге розчарування, яке спіткало вболівальників та туристів, – складнощі з купівлею міцних напоїв, які асоціюються з проведенням ЧС з футболу. Купити алкоголь можна тільки в барах при готелях та в нічних клубах, фан-зонах та на кількох пляжах. Проте ціна однієї баночки чи келиха пива сягає 15 доларів. Втім, у мусульманській країні, де діє сухий закон, випивка завжди коштувала дорого.

Місцеві гіди радять гостям, дотримуватись правил пристойності: вибирати шорти до колін і прикривати плечі, не спати на вулиці у нетверезому вигляді, а парам варто утриматися від активного прояву почуттів. Вимоги до зовнішнього вигляду особливо стосуються жінок.

Тим часом, західні країни продовжують критикувати Катар через заборону на підтримку ЛГБТ-цінностей під час чемпіонату. Зокрема, на трибунах стадіону не можна вивішувати райдужні прапори. З цієї причини частина вболівальників із Англії та Шотландії вирішили не їхати на мундіаль, а в деяких французьких містах відмовилися від фан-зон.