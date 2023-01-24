Названо найбезпечніші країни світу

Рейтинг найбезпечніших у світі країн, зокрема й для туристів, представила глобальна краудсорсингова база даних Numbeo. Всього до рейтингу Індексу безпеки внесено 142 країни, при цьому на вершині хіт-параду вже п’ять років залишається одна держава — і це Катар. Також представлений список найбезпечніших міст, де в першій десятці опинилися майже всі міста ОАЕ.

Подробиці такі. Перша десятка найбезпечніших країн має такий вигляд — представляємо список від укладачів:

Катар ОАЕ, Тайвань (Китай), острів Мен, Оман, Гонконг (Китай), Вірменія, Японія, Швейцарія, Бахрейн.

Рейтинг найбезпечніших навіть для туристів міст, очолила столиця ОАЕ – і зазначимо, до списку потрапили майже всі емірати: