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Названо найбезпечніші країни світу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Опубліковано список найбезпечніших туристичних напрямків у світі

Рейтинг найбезпечніших у світі країн, зокрема й для туристів, представила глобальна краудсорсингова база даних Numbeo. Всього до рейтингу Індексу безпеки внесено 142 країни, при цьому на вершині хіт-параду вже п’ять років залишається одна держава — і це Катар. Також представлений список найбезпечніших міст, де в першій десятці опинилися майже всі міста ОАЕ.

Подробиці такі. Перша десятка найбезпечніших країн має такий вигляд — представляємо список від укладачів:

  1. Катар
  2. ОАЕ,
  3. Тайвань (Китай),
  4. острів Мен,
  5. Оман,
  6. Гонконг (Китай),
  7. Вірменія,
  8. Японія,
  9. Швейцарія,
  10. Бахрейн.

Рейтинг найбезпечніших навіть для туристів міст, очолила столиця ОАЕ – і зазначимо, до списку потрапили майже всі емірати:

  1. Абу-Дабі (ОАЕ),
  2. Доха (Катар),
  3. Тайбей (Тайвань, Китай),
  4. Аджман (ОАЕ),
  5. Шарджа (ОАЕ),
  6. Квебек (Канада),
  7. Дубай (ОАЕ),
  8. Сан-Себастьян (Іспанія),
  9. Берн (Швейцарія),
  10. Ескішехір (Туреччина).

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