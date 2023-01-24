Названо найбезпечніші країни світу

Рейтинг найбезпечніших у світі країн, зокрема й для туристів, представила глобальна краудсорсингова база даних Numbeo. Всього до рейтингу Індексу безпеки внесено 142 країни, при цьому на вершині хіт-параду вже п’ять років залишається одна держава — і це Катар. Також представлений список найбезпечніших міст, де в першій десятці опинилися майже всі міста ОАЕ.
Подробиці такі. Перша десятка найбезпечніших країн має такий вигляд — представляємо список від укладачів:
- Катар
- ОАЕ,
- Тайвань (Китай),
- острів Мен,
- Оман,
- Гонконг (Китай),
- Вірменія,
- Японія,
- Швейцарія,
- Бахрейн.
Рейтинг найбезпечніших навіть для туристів міст, очолила столиця ОАЕ – і зазначимо, до списку потрапили майже всі емірати:
- Абу-Дабі (ОАЕ),
- Доха (Катар),
- Тайбей (Тайвань, Китай),
- Аджман (ОАЕ),
- Шарджа (ОАЕ),
- Квебек (Канада),
- Дубай (ОАЕ),
- Сан-Себастьян (Іспанія),
- Берн (Швейцарія),
- Ескішехір (Туреччина).