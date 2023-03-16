Майданчик для гольфу та 40-метровий водоспад: Чим підкуповують туристів найкращі аеропорти світу

В Амстердамі вручили свій “Оскар” найкращим авіагаваням світу: у столиці Нідерландів відбулося вручення премії Skytrax World Airport Awards 2023.

Закриває п’ятірку лідерів паризький аеропорт імені Шарля де Голля. Завдяки своєму футуристичному вигляду, похилим скляним галереям він часто надихає музикантів та режисерів.

Один із найбільших аеропортів світу також отримав звання найкращого аеропорту Європи.

Четверте місце зайняв аеропорт Інчхона у Південній Кореї. Будівля має неймовірні послуги, включаючи майданчики для гольфу, кімнати масажу, спальні, казино та зимові сади.

Третім у світовому рейтингу став аеропорт Ханеда у Токіо. Додамо, що японці також були визнані найакуратнішими: авіагавань у японській столиці стала найчистішою у світі.

Друге місце посів міжнародний аеропорт Хамад у Досі. Він отримав одразу три найвищі нагороди — як найкращий торговий аеропорт, найкращий аеропорт на Близькому Сході та найчистіший аеропорт на Близькому Сході.

Перше місце у списку посів аеропорт Чангі у Сінгапурі. Аеропорт з критим водоспадом заввишки 40 метрів є найбільшим у світі і стає чемпіоном вже в 11-й раз. Крім того, об’єкт відзначений окремою нагородою за харчування та інфраструктуру.