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Катар знімає всі обмеження та відкриває 25 нових туристичних об’єктів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Катар знімає всі обмеження та відкриває 25 нових туристичних об'єктів.

З 1 листопада Катар знімає всі обмеження: для в’їзду в країну більше не потрібно пред’являти результати ПЛР-тест і реєструватися в додатку Ehteraz.

Під час проведення Чемпіонату світу з футболу-2022, який пройде з 20 листопада по 18 грудня, країну буде відкрито лише для вболівальників, які мають Hayya Card — аналог європейського Fan ID. Це правило діятиме до 23 грудня, потім в’їзд знову відкриють для всіх туристів.

До початку Чемпіонату світу з футболу в Катарі залишилося менше місяця, і Qatar Tourism анонсує відкриття нових туристичних пам’яток, готелів та курортів. Найближчим часом їх відкриється понад 25. Розглянемо найцікавіші нові розваги для туристів.

Острів Аль-Маха

Вже в листопаді на острові Аль-Маха почнуть працювати вісім розкішних ресторанів, включаючи Zuma, LPM, Billionaire та Carbone, а також низку інших закладів та пам’яток, наприклад пляжний клуб Nammos Qatar та фестиваль Winter Wonderland у Лусаїлі. На острові збудували окрему трасу Al Maha Drive, призначену тільки для суперкарів та класичних автомобілів.

Winter Wonderland у Лусаїлі

На відміну від аналогічної території на території лондонського Гайд-парку, яка славиться атмосферою веселощів у будь-яку погоду, Winter Wonderland у Лусаїлі дозволить гостям розслабитися на залитому сонцем пляжі, насолоджуючись іграми, атракціонами, живою музикою, а також смачною їжею та напоями. Зимове близькосхідне диво очікується вже 1 листопада.

Лусаїл-бульвар

У самому серці Лусаїла незабаром з’явиться новий сучасний район, що складається з торгових, комерційних та житлових кварталів. Його можна було б порівняти з Єлисейськими полями, якби не унікальна атмосфера Близького Сходу. Бульвар просто неба зі своїм власним мікрокліматом подарує гостям повний комплект незвичайних вражень. Лусаїл-бульвар має відкритися напередодні Чемпіонату світу з футболу.

Qetaifan Island North

Розважальний центр Qetaifan Island North – це розкішні готелі, пляжні клуби, сади, аквапарк з 36 атракціонами. Відчути приплив адреналіну гості зможуть в окремій зоні аквапарку The Icon Tower із найвищою у світі 85-метровою гіркою. Qetaifan Island North буде відкрито також до ЧС-2022.

Яхт-клуб Corinthia

Архітектура цього приголомшливого будинку, розташованого поблизу комплексу Porto Arabia на території Pearl Qatar, повторює обриси вітрила, що розвівається на вітрі, традиційного катарського човна доу. Це приватний яхт-клуб, відкриття якого заплановане на кінець 2022 року. Членство в клубі власники яхт можуть отримати тільки на запрошення від організаторів.

West Walk

У самому серці району Аль-Вааб невдовзі з’явиться нове міське комуніті West Walk. Житлові, торгові та розважальні простори адаптовані до потреб сучасного міського життя, забезпечуючи ідеальні умови як для роботи, так і для відпочинку. На території West Walk також буде обладнана єдина у своєму роді пішохідна набережна зі спеціальною системою охолодження.

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