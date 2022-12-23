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Катар скасовує обмеження для туристів з усіх країн світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Катар скасовує обмеження для туристів з усіх країн світу

Як повідомив Національний туристичний офіс країни Qatar Tourism, влада Катару з 23 грудня скасовує всі обмеження на в’їзд, які вводилися на час проведення Чемпіонату світу з футболу.

З 23 грудня для в’їзду в країну туристам буде потрібно лише закордонний паспорт. Раніше, під час ЧС, до Катару могли прибути лише іноземці з картами Hayaa card (аналог паспорта вболівальника).

У Qatar Tourism нагадують, що після закінчення Чемпіонату світу гості країни можуть повною мірою оцінити інфраструктуру, пам’ятки, розваги та ресторани, які відкриті в Катарі за останні два роки.

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