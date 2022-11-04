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У Канаді, модель зняли з рейсу через її величезні груди

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Канаді, модель зняли з рейсу через її величезні груди

Модель із грудьми вагою 10 кг заявила, що її зняли з рейсу через те, як вона виглядає.

25-річна Марія Магдалина прибула в аеропорт, щоб сісти на рейс із Канади до США, але після того, як вона пройшла перевірку безпеки та сіла в літак, їй нібито сказали залишити рейс.

Жінка стверджує, що персонал сказав їй, що її видаляють за те, що вона носила навушники і не слухала вказівок бортпровідника, але Мері вважає, що насправді це було з її зовнішністю.

У той час Мері була одягнена в легінси та спортивний бюстгальтер і стверджувала, що екіпаж вигнав її, бо вона «виглядає надто відверто».

У Канаді, модель зняли з рейсу через її величезні груди

“Мене зняли з рейсу за те, як я виглядаю. Будь ласка, припиніть дискримінацію, будь ласка, це огидно. Я почуваюся такою збентеженою прямо зараз, ви, хлопці, не уявляєте. Наче я не людина”, – розповіла дівчина.

Мері каже, що планує подати до суду на неназвану авіакомпанію, хоча ще не здійснила жодних юридичних дій.

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