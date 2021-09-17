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Обама підтримав Трюдо напередодні парламентських виборів в Канаді

Гліб Парфененко
Обама підтримав Трюдо напередодні парламентських виборів в Канаді

Колишній президент США Барак Обама, у понеділок підтримав прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо на майбутніх загальних виборах в Канаді, повідомляє Associated Press.

Обама назвав Трюдо ефективним лідером з сильними демократичними цінностями і додав, що він пишається тим, що мав можливість працювати з ним. Трюдо, в свою чергу, подякував Обамі і підкреслив, що продовжить боротьбу Канади за прогрес.

Обама вдруге підтримує Трюдо на виборах. Він зробив це першим в 2019 році. Колишній президент США залишається популярним серед багатьох канадців. А тісні зв’язки Трюдо з Обамою виникли ще в той час, коли останній був президентом США.

Це не перший випадок, коли демократ висловлює підтримку іноземної політику напередодні національних виборів. У 2017 році Обама підтримав Еммануеля Макрона напередодні президентських виборів у Франції. Американський політик також попередив британських виборців про ризики, пов’язані з виходом з ЄС.

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