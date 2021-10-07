Канада вводить обов’язкову вакцинацію для деяких працівників

Канада відправить невакцинованих федеральних службовців у неоплачувану відпустку і зажадає щеплення від COVID для всіх подорожуючих літаком, поїздом або кораблем. Про це заявив вчора прем’єр-міністр Джастін Трюдо, оприлюднивши одні з найсуворіших на сьогоднішній день в світі правил вакцинації, повідомляє Reuters.

Дj 29 жовтня всі федеральні службовці повинні будуть заявити на онлайн-порталі про те, що вони завершили цикл імунізації. Люди старше 12 років, які користуються внутрішніми рейсами, поїздами і морським транспортом, повинні будуть показати, що вони повністю щеплені до 30 жовтня. Це також відноситься до тих, хто зайнятий у транспортному секторі.

“Ці транспортні заходи, поряд з обов’язковою вакцинацією федеральних службовців, є одними з найсуворіших у світі”, – сказав Трюдо журналістам. “Якщо ви зробите правильно і зробите щеплення, ви заслужите свободу бути в безпеці від COVID-19”, – додав він.

У Канаді близько 300 000 чоловік знаходяться на державній службі, плюс ще 955 000 зайняті в секторах, регульованих державою. Це близько 8 відсотків усіх працівників в країні.

У Канаді повністю вакциновано більше 70 відсотків 38-мільйонного населення.