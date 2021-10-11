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ІЗРАЇЛЬНаука

Найбільші в світі візантійські виноробні виявлені в Ізраїлі

Євгеній Подольський

У місті Явне, на південь від Тель-Авіва, археологи виявили величезний комплекс 1500-літніх винних пресів, здатних виробляти близько двох мільйонів літрів вина на рік.

Завод включає в себе п’ять винних пресів, склади для витримки і розливу вина, а також печі для випалення глиняних амфор, в яких зберігалося вино, повідомило в понеділок Управління старовини Ізраїлю.

Цей об’єкт був датований візантійською епохою, приблизно 4-5 століттям н.е., і є найбільшим з відомих подібних комплексів того періоду.

Найбільші в світі візантійські виноробні виявлені в Ізраїлі

Археологи виявили неушкоджені глиняні глечики, а також десятки тисяч фрагментів комплексу, в якому також були добре сплановані шляхи сполучення між різними об’єктами.

За словами керівників розкопок, розміри комплексу та його здатність виробляти таку велику кількість вина з використанням ручних методів виробництва були несподіваними.

“Ми були здивовані, виявивши тут складний завод, який використовувався для виробництва вина в комерційних кількостях”, – йдеться в спільній заяві д-ра Елі Хаддада, Ліат Надав-Зів і д-ра Йона Селигмана. “Більш того, декоративні ніші в формі конха, що прикрашали винні преси, свідчать про великы багатства власників заводу”.

Найбільші в світі візантійські виноробні виявлені в Ізраїлі

“Розрахунок виробничої потужності цих винних пресів показує, що щорічно на ринок надходило близько двох мільйонів літрів вина, при цьому слід пам’ятати, що весь процес здійснювався вручну”, – сказали вони.

Оскільки вода в той час часто була стерильною і не дуже смачною, пити вино в стародавні часи було дуже поширене як серед дорослих, так і серед дітей. Вино додавали у воду для поліпшення її смаку або просто замінювали їм питну воду.

Кожен винний прес в Явне займав площу близько 225 квадратних метрів, з підлогою, на якому роздавлювали виноград босими ногами, оточений окремими відсіками і чанами для бродіння і зберігання вина.

Найбільші в світі візантійські виноробні виявлені в Ізраїлі

Між винними пресами знаходилися чотири великих склади, що служили для витримки вина в довгастих амфорах, відомих як “глечики Гази”, які виготовлялися на місці у великих печах.

IAA заявила, що “вино Гази і Ашкелона” вважалося якісної маркою вина в стародавньому світі, з репутацією, що виходить за межі безпосередньої близькості від винних пресів. За словами археологів, вино продавалося через порти Ашкелона і Гази – звідси і його назва – і потім транспортувалося по всьому Середземноморському басейні.

В ході розкопок в Явне були виявлені ще більш древні виноробні, що відносяться до перського періоду, близько 2 300 років тому, повідомляє IAA.

Найбільші в світі візантійські виноробні виявлені в Ізраїлі

“У Мишне говориться, що після зруйнування Єрусалима (в 70 році н.е.) єврейське керівництво переселилося в Явне, а мудреці Явне жили в винограднику і вивчали Тору. Розкопки показують безперервність існування виноробної промисловості на цьому місці протягом багатьох століть”, – сказали археологи.

Найближчим часом будуть організовані екскурсії по місцю розкопок, поки його не накрили для захисту від зимових дощів, для цього необхідно попередньо зареєструватися на сторінці IAA в Facebook. Місце буде збережено і згодом відкрито як археологічний парк.

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