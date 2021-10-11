Найбільші в світі візантійські виноробні виявлені в Ізраїлі

У місті Явне, на південь від Тель-Авіва, археологи виявили величезний комплекс 1500-літніх винних пресів, здатних виробляти близько двох мільйонів літрів вина на рік.

Завод включає в себе п’ять винних пресів, склади для витримки і розливу вина, а також печі для випалення глиняних амфор, в яких зберігалося вино, повідомило в понеділок Управління старовини Ізраїлю.

Цей об’єкт був датований візантійською епохою, приблизно 4-5 століттям н.е., і є найбільшим з відомих подібних комплексів того періоду.

Археологи виявили неушкоджені глиняні глечики, а також десятки тисяч фрагментів комплексу, в якому також були добре сплановані шляхи сполучення між різними об’єктами.

За словами керівників розкопок, розміри комплексу та його здатність виробляти таку велику кількість вина з використанням ручних методів виробництва були несподіваними.

“Ми були здивовані, виявивши тут складний завод, який використовувався для виробництва вина в комерційних кількостях”, – йдеться в спільній заяві д-ра Елі Хаддада, Ліат Надав-Зів і д-ра Йона Селигмана. “Більш того, декоративні ніші в формі конха, що прикрашали винні преси, свідчать про великы багатства власників заводу”.

“Розрахунок виробничої потужності цих винних пресів показує, що щорічно на ринок надходило близько двох мільйонів літрів вина, при цьому слід пам’ятати, що весь процес здійснювався вручну”, – сказали вони.

Оскільки вода в той час часто була стерильною і не дуже смачною, пити вино в стародавні часи було дуже поширене як серед дорослих, так і серед дітей. Вино додавали у воду для поліпшення її смаку або просто замінювали їм питну воду.

Кожен винний прес в Явне займав площу близько 225 квадратних метрів, з підлогою, на якому роздавлювали виноград босими ногами, оточений окремими відсіками і чанами для бродіння і зберігання вина.

Між винними пресами знаходилися чотири великих склади, що служили для витримки вина в довгастих амфорах, відомих як “глечики Гази”, які виготовлялися на місці у великих печах.

IAA заявила, що “вино Гази і Ашкелона” вважалося якісної маркою вина в стародавньому світі, з репутацією, що виходить за межі безпосередньої близькості від винних пресів. За словами археологів, вино продавалося через порти Ашкелона і Гази – звідси і його назва – і потім транспортувалося по всьому Середземноморському басейні.

В ході розкопок в Явне були виявлені ще більш древні виноробні, що відносяться до перського періоду, близько 2 300 років тому, повідомляє IAA.

“У Мишне говориться, що після зруйнування Єрусалима (в 70 році н.е.) єврейське керівництво переселилося в Явне, а мудреці Явне жили в винограднику і вивчали Тору. Розкопки показують безперервність існування виноробної промисловості на цьому місці протягом багатьох століть”, – сказали археологи.

Найближчим часом будуть організовані екскурсії по місцю розкопок, поки його не накрили для захисту від зимових дощів, для цього необхідно попередньо зареєструватися на сторінці IAA в Facebook. Місце буде збережено і згодом відкрито як археологічний парк.