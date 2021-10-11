Крупнейшие в мире византийские винодельни обнаружены в Израиле

В городе Явне, к югу от Тель-Авива, археологи обнаружили огромный комплекс 1500-летних винных прессов, способных производить около двух миллионов литров вина в год.

Завод включает в себя пять винных прессов, склады для выдержки и розлива вина, а также печи для обжига глиняных амфор, в которых хранилось вино, сообщило в понедельник Управление древностей Израиля.

Этот объект был датирован византийской эпохой, примерно 4-5 веком н.э., и является крупнейшим из известных подобных комплексов того периода.

Археологи обнаружили неповрежденные глиняные кувшины, а также десятки тысяч фрагментов комплекса, в котором также были хорошо спланированные пути сообщения между различными объектами.

По словам руководителей раскопок, размеры комплекса и его способность производить такое большое количество вина с использованием ручных методов производства были неожиданными.

«Мы были удивлены, обнаружив здесь сложный завод, который использовался для производства вина в коммерческих количествах», — говорится в совместном заявлении д-ра Эли Хаддада, Лиат Надав-Зив и д-ра Йона Селигмана. «Более того, декоративные ниши в форме конха, украшавшие винные прессы, свидетельствуют о большом богатстве владельцев завода».

«Расчет производственной мощности этих винных прессов показывает, что ежегодно на рынок поступало около двух миллионов литров вина, при этом следует помнить, что весь процесс осуществлялся вручную», — сказали они.

Поскольку вода в то время часто была не стерильной и не очень вкусной, пить вино в древние времена было очень распространено как среди взрослых, так и среди детей. Вино добавляли в воду для улучшения ее вкуса или просто заменяли им питьевую воду.

Каждый винный пресс в Явне занимал площадь около 225 квадратных метров, с полом, на котором раздавливали виноград босыми ногами, окруженный отдельными отсеками и чанами для брожения и хранения вина.

Между винными прессами находились четыре больших склада, служивших для выдержки вина в продолговатых амфорах, известных как «кувшины Газы», которые изготавливались на месте в больших печах.

IAA заявила, что «вино Газы и Ашкелона» считалось качественной маркой вина в древнем мире, с репутацией, выходящей за пределы непосредственной близости от винных прессов. По словам археологов, вино продавалось через порты Ашкелона и Газы — отсюда и его название — и затем транспортировалось по всему Средиземноморскому бассейну.

В ходе раскопок в Явне были обнаружены еще более древние винодельни, относящиеся к персидскому периоду, около 2 300 лет назад, сообщает IAA.

«В Мишне говорится, что после разрушения Иерусалима (в 70 году н.э.) еврейское руководство переселилось в Явне, а мудрецы Явне жили в винограднике и изучали Тору. Раскопки показывают непрерывность существования винодельческой промышленности на этом месте на протяжении многих веков», — сказали археологи.

В ближайшее время будут организованы экскурсии по месту раскопок, пока его не накрыли для защиты от зимних дождей, для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на странице IAA в Facebook. Место будет сохранено и впоследствии открыто как археологический парк.