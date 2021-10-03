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За крок від трагедії в Середземному морі. Італійський корабель врятував кілька десятків мігрантів

ІТАЛІЯ
Євгеній Подольський

Екіпаж італійського корабля врятував в Середземному морі 65 мігрантів, в тому числі жінок і дітей. Вони пливли з Лівії до Європи на переповненій дерев’яному човні.

Човен дрейфував, тому що у нього не працював двигун. Його помітив з повітря екіпаж літака Seabird – неурядової організації, що відстежує ситуацію в Середземному морі.

На човні не було рятувальних жилетів. Їх врятувало в міжнародних водах італійське буксирне судно Asso Ventinove біля нафтового родовища Бурі за запитом Seabird. На борту літака перебував журналіст американського інформаційного агентства Associated Press, який розповів про рятувальну операцію. Всі вижили, включаючи п’ятьох дітей.

Незабаром до місця події прибуло лівійське судно берегової охорони. Лівійська влада часто конфіскують човни, що йшли з їх території.

Тільки в цьому році близько 44 000 чоловік досягли берегів Європи через Середземне море з Тунісу і Лівії, скориставшись «послугами» контрабандистів, які часто пропонували їм непридатні для плавання на морі човни. Близько половини біженців досягли Лампедузи – італійського острова ближче до Північної Африки, ніж до Італії.

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