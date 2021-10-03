В шаге от трагедии в Средиземном море. Итальянский корабль спас несколько десятков мигрантов

Экипаж итальянского корабля спас в Средиземном море 65 мигрантов, в том числе женщин и детей. Они плыли из Ливии в Европу на переполненной деревянной лодке.

Лодка дрейфовала, потому что у нее не работал двигатель. Ее заметил с воздуха экипаж самолета Seabird — неправительственной организации, отслеживающей ситуацию в Средиземном море.

На лодке не было спасательных жилетов. Их спасло в международных водах итальянское буксирное судно Asso Ventinove возле нефтяного месторождения Бури по запросу Seabird. На борту самолета находился журналист американского информационного агентства Associated Press, который рассказал о спасательной операции. Все выжившие, включая пятерых детей.

Вскоре к месту происшествия прибыло ливийское судно береговой охраны. Ливийские власти часто конфискуют лодки, уходившие с их территории.

Только в этом году около 44 000 человек достигли берегов Европы через Средиземное море из Туниса и Ливии, воспользовавшись «услугами» контрабандистов, которые часто предлагали им непригодные для плавания на море лодки. Около половины беженцев достигли Лампедузы — итальянского острова ближе к Северной Африке, чем к Италии.