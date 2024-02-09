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Середземне море швидко нагрівається і стає кислішим, а рівень моря підвищується

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Середземне море швидко нагрівається і стає кислішим, а рівень моря підвищується

Середземне море стає все теплішим, але також кислішим і бруднішим. Зокрема, у ньому зростає концентрація пластику та ртуті, свідчить нове дослідження ізраїльського Океанографічного інституту, про яке пише The Times of Israel.

Звіт ґрунтується на серії наукових досліджень, проведених на континентальному шельфі вздовж узбережжя Ізраїлю. Дослідники з’ясували, що верхній шар води у Середземному морі продовжує нагріватися приблизно на 0,13 градуса за Цельсієм на рік внаслідок глобального потепління. Це більш ніж удвічі більше, ніж прогнозувала Всесвітня кліматична організація.

Швидкі темпи нагрівання Середземного моря вчені пояснюють тим, що це відносно невелика водойма, якщо порівнювати з океанами. Крім того, південно-східна частина Середземного моря, що межує з Ізраїлем, є гарячою і солоною через те, що вода з Атлантичного океану встигає нагрітися, поки досягне ізраїльського узбережжя.

З 1992 до 2022 року рівень Середземного моря піднявся приблизно на 14,59 сантиметра. Глобальне підвищення рівня моря викликане нагріванням та розширенням морської води та таненням льодовиків, що також впливає на Середземне море.

Ще одна тривожна тенденція – поступове підкислення морської води. Його темпи становлять близько 0,003 рН на рік. Це пояснюють проникненням у воду підвищеної кількості вуглекислого газу з повітря. Окислення води впливає різні біологічні процеси у морі, зокрема, руйнує мінерали, які необхідні кораловим рифам і молюскам для створення своїх скелетів і раковин.

У звіті також йдеться про те, що більшість показників забруднення моря залишилися стабільними порівняно з попередніми роками. Але дослідники відзначили “тривожну тенденцію до зростання” забруднення ртуттю у північній частині Хайфської затоки. Це, мабуть, пов’язане з надходженням ртуті із ґрунтовими водами з-під занедбаної фабрики у цьому регіоні.

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