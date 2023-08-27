Для туристів пролунали похмурі прогнози: улюблені європейцями курорти будуть порожніти

Чергові європейські дослідники змін клімату представили свою доповідь, де для туристів прозвучали похмурі прогнози. В останній доповіді, опублікованій Об’єднаним дослідницьким центром ЄС, названі сценарії та температури, за яких улюблені курорти туристів на Середземномор’ї поступово пустітимуть дедалі більше.

Загалом у доповіді розглянуто чотири різні температурні сценарії — згідно з якими зростання середньорічної температури становитиме від +1,5 до +4. У тому числі було зазначено, що останні два сценарії вплинуть на типовий європейський туризм.

Так, якщо температура підвищиться на 3-4 градуси, то кількість туристів, що прямують до туристичних регіонів півдня Європи, причому не тільки на курортах, а й у міському туризмі, зменшиться мінімум на 10%, а попит на північні регіони збільшиться на 5%. При цьому зміниться і розподіл попиту за сезонами: у оксамитовий сезон подорожуватимуть більше, так само як і навесні, а ось найспекотніші місяці стануть таким самим не сезоном, яким літо зараз є, наприклад, для ОАЕ.

«Хто захоче опинитися в Афінах чи Римі при температурі +45 градусів або навіть вище?», – прокоментував ситуацію Марко Гардіні, професор туризму, міжнародного готельного менеджменту та маркетингу в Університеті прикладних наук Кемптена. Тому за підвищення температур туристичні потоки неминуче зміняться, зазначив він.

За оцінкою деяких експертів, Середземномор’я збереже туристичну привабливість, проте поняття «високого сезону» зміниться, сезон вийде за межі періоду з липня по вересень. «Туристи переноситимуть період відпустки із спекотних літніх місяців на весну чи осінь. Таким чином, довгоочікуване прагнення продовжити сезон до кінця року може, нарешті, бути реалізовано», – оптимістично оцінив аташе з туризму Іспанії в Берліні Альваро Бланко.

Також припускають, що розсунуться і географічні рамки найпопулярніших курортів — виграють «прохолодніші» країни. Так, гендиректор TUI Себастьян Ебель припускає, що туристів залучатимуть країни з помірнішими температурами, такі як Польща, Нідерланди та Бельгія.

Ще один тренд припустив Харальд Цейсс, професор кафедри сталого розвитку та міжнародного туризму Університету прикладних наук Університету Гарца. Він не лише припустив, що попит зміститься у бік «країв» літнього сезону та напрямків з м’якшим кліматом, а й додав: «Оскільки стабільних погодних умов не буде, розвиватимуться моделі короткострокового бронювання. Хто захоче відпочивати у місці, де, наприклад, виникнуть лісові пожежі? До цього також треба бути готовим».

Додамо, що прогнози – прогнозами, а практика – практикою. І хоча на «прохолодніших» напрямках цього літа і фіксували зростання попиту, масові туроператори поки що не відзначають жодних великих зрушень. Так, німецький туроператор FTI заявляє, що поки що немає жодних ознак зміни сезону та серйозних змін у структурі бронювання та перевагах туристів.

Нагадаємо, що раніше тривожним прогнозом про те, що «звичному туризму в Середземномор’ї приходить кінець» вибухнули в Туреччині. За їхніми заявами екстремальні хвилі тепла на південному узбережжі Європи направляють відпочиваючих до більш прохолодних країн. Чергова підстава для занепокоєння турками «підкинула» програма для бронювання готелів Little Emperors. Його дослідники зазначили, що спостерігається значне зростання бронювань в альтернативних прохолодних напрямках, таких як Норвегія: «Через спеку люди шукають більш прохолодні місця, що дало скандинавським країнам чудову нагоду виділитися як літній напрям», – оцінюють автори. Подробиці читайте тут.

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